Χάος και άγριο ξύλο μεταξύ βουλευτών στην τουρκική βουλή κατά την ορκωμοσία των νέων υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών
Άναψαν τα αίματα στην τουρκική βουλή ανάμεσα σε βουλευτές του κυβερνώντος AKP και του αντιπολιτευόμενου CHP
Σκηνές απείρου κάλλους με γροθιές και κλωτσιές μεταξύ βουλευτών εκτυλίχθηκαν στην Ολομέλεια της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του Ακίν Γκιουρλέκ ως υπουργού Δικαιοσύνης και του Μουσταφά Τσιφτσί ως υπουργού Εσωτερικών, με αντιπαράθεση μεταξύ βουλευτών του CHP και του κυβερνώντος AKP.
Στην Ολομέλεια προσήλθαν ο εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ για να ορκιστεί υπουργός Δικαιοσύνης και ο κυβερνήτης του Ερζερούμ Μουσταφά Τσιφτσί για να αναλάβει το υπουργείο Εσωτερικών.
Το CHP υποστήριξε ότι ο Γκιουρλέκ δεν μπορούσε να ορκιστεί, καθώς δεν είχε παραιτηθεί από τη θέση του γενικού εισαγγελέα. Το AKΡ αντέτεινε ότι η διαδικασία είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα. Ο αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Μπεκίρ Μποζντάγ, δήλωσε ότι δεν υπήρξε διαδικαστική παρατυπία.
Γροθιές μεταξύ βουλευτών
Μετά την πρόσκληση του Μποζντάγ προς τον Γκιουρλέκ να ανέβει στο βήμα για να ορκιστεί, οι βουλευτές του CHP άρχισαν να διαμαρτύρονται και κατέλαβαν το βήμα. Βουλευτές του AKP κινήθηκαν επίσης προς το σημείο, με αποτέλεσμα να προκληθεί συμπλοκή γύρω από το βήμα.
Κατά τη διάρκεια της έντασης, ο βουλευτής του AKP στην Άγκυρα Οσμάν Γκιοκτσέκ επιτέθηκε με γροθιά στον βουλευτή του CHP από τη Σανλιούρφα, Μαχμούτ Τανάλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τανάλ τραυματίστηκε στη μύτη και παρουσίασε αιμορραγία.
Ορκωμοσία εν μέσω έντασης
Παρά τη σύγχυση και τις αντεγκλήσεις, ο Ακίν Γκιουρλέκ ορκίστηκε εν μέσω της έντασης, με βουλευτές του AKP να σχηματίζουν κύκλο γύρω του. Αμέσως μετά, στο βήμα ανέβηκε και ο Μουσταφά Τσιφτσί, ο οποίος ορκίστηκε με παρόμοιο τρόπο.
🚨 #SONDAKİKA | Akın Gürlek'in yemin töreninde Mahmut Tanal'a yumruklu saldırı!https://t.co/WCE2rMef81 pic.twitter.com/r5umrx67jv— Halk TV (@halktvcomtr) February 11, 2026
🔴#SONDAKİKA | Yaralanan Mahmut Tanal’a TBMM revirinde müdahale ediliyor.— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) February 11, 2026
@mahirkilicc
pic.twitter.com/8I5KIYacIL https://t.co/LyQVbRoUVz
Akın Gürlek— Mister Beyefendi (@Mister_beyfendi) February 11, 2026
Hadi bakalım , ettiğin yeminin gereğini yerine getir
. pic.twitter.com/EdqU5RcG2a
