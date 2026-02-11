Χάος και άγριο ξύλο μεταξύ βουλευτών στην τουρκική βουλή κατά την ορκωμοσία των νέων υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Κλείσιμο

Σκηνές απείρου κάλλους με γροθιές και κλωτσιές μεταξύ βουλευτών εκτυλίχθηκαν στην Ολομέλεια της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας τουως υπουργού Δικαιοσύνης και τουως υπουργού Εσωτερικών, με αντιπαράθεση μεταξύ βουλευτών τουκαι του κυβερνώντοςΣτην Ολομέλεια προσήλθαν ο εισαγγελέας Κωνσταντινούποληςγια να ορκιστεί υπουργός Δικαιοσύνης και ο κυβερνήτης του Ερζερούμγια να αναλάβει το υπουργείο Εσωτερικών.Το CHP υποστήριξε ότι ο Γκιουρλέκ δεν μπορούσε να ορκιστεί, καθώς δεν είχε παραιτηθεί από τη θέση του γενικού εισαγγελέα. Το AKΡ αντέτεινε ότι η διαδικασία είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα. Ο αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης,, δήλωσε ότι δεν υπήρξε διαδικαστική παρατυπία.Μετά την πρόσκληση τουπρος τοννα ανέβει στο βήμα για να ορκιστεί, οι βουλευτές του CHP άρχισαν να διαμαρτύρονται και κατέλαβαν το βήμα. Βουλευτές του AKP κινήθηκαν επίσης προς το σημείο, με αποτέλεσμα να προκληθεί συμπλοκή γύρω από το βήμα.Κατά τη διάρκεια της έντασης, ο βουλευτής του AKP στην Άγκυραεπιτέθηκε με γροθιά στον βουλευτή του CHP από τη Σανλιούρφα,. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τανάλ τραυματίστηκε στη μύτη και παρουσίασε αιμορραγία.Παρά τη σύγχυση και τις αντεγκλήσεις, οορκίστηκε εν μέσω της έντασης, με βουλευτές του AKP να σχηματίζουν κύκλο γύρω του. Αμέσως μετά, στο βήμα ανέβηκε και ο, ο οποίος ορκίστηκε με παρόμοιο τρόπο.