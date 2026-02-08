Ομηρία 30 ωρών, απειλές ακρωτηριασμού και λύτρα σε crypto: Πέντε συλλήψεις στη Γαλλία για την απαγωγή δικαστικού
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Απαγωγή Bitcoin Δικαστής

Ομηρία 30 ωρών, απειλές ακρωτηριασμού και λύτρα σε crypto: Πέντε συλλήψεις στη Γαλλία για την απαγωγή δικαστικού

Η 35χρονη και η μητέρα της κατάφεραν να απελευθερωθούν και να ζητήσουν βοήθεια

Ομηρία 30 ωρών, απειλές ακρωτηριασμού και λύτρα σε crypto: Πέντε συλλήψεις στη Γαλλία για την απαγωγή δικαστικού
Οι γαλλικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων μετά την απαγωγή μίας δικαστικής λειτουργού και της μητέρας της, οι οποίες κρατήθηκαν όμηροι για περίπου 30 ώρες στο πλαίσιο υπόθεσης εκβιασμού με λύτρα σε κρυπτονομίσματα.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Λυών, Τιερί Ντραν, τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα τέθηκαν υπό κράτηση, οι τρεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι δύο το πρωί της Κυριακής.

Οι συλλήψεις ακολούθησαν τον εντοπισμό της 35χρονης δικαστικού και της 67χρονης μητέρας της σε γκαράζ στη νοτιοανατολική περιοχή Ντρομ, το πρωί της Παρασκευής. Και οι δύο γυναίκες βρέθηκαν τραυματισμένες.

Πηγή κοντά στην υπόθεση ανέφερε ότι δύο από τους συλληφθέντες εντοπίστηκαν ενώ επιχειρούσαν να επιβιβαστούν σε λεωφορείο με προορισμό την Ισπανία. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονταν για τον εντοπισμό και άλλων πιθανών εμπλεκομένων, ενώ δεύτερη πηγή ανέφερε ότι η γυναίκα που κρατείται είναι σύντροφος ενός εκ των τεσσάρων ανδρών.

Η απαγωγή κινητοποίησε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή 160 αστυνομικών, αφότου ο σύντροφος της δικαστικού έλαβε μήνυμα και φωτογραφία από τους απαγωγείς, οι οποίοι απαιτούσαν την καταβολή λύτρων σε κρυπτονομίσματα. Όπως δήλωσε ο εισαγγελέας, οι δράστες απείλησαν να ακρωτηριάσουν τα θύματα αν το ποσό δεν καταβαλλόταν άμεσα.

Τελικά, οι δύο γυναίκες κατάφεραν να απελευθερωθούν μόνες τους και να ζητήσουν βοήθεια, χτυπώντας την πόρτα του γκαράζ. Γείτονας που αντιλήφθηκε τον θόρυβο επενέβη και άνοιξε την πόρτα, επιτρέποντάς τους να διαφύγουν. Διασώθηκαν το πρωί της Παρασκευής, χωρίς να καταβληθούν λύτρα.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης