Σάλος στην Τουρκία για τον θάνατο αστυνομικού από εγκεφαλική αιμορραγία μετά από ξυλοδαρμό σε συνεργείο στην Άγκυρα, δείτε βίντεο
Σάλο έχει προκαλέσει στην Τουρκία ο θάνατος του 44χρονου αστυνομικού Οκάν Κεσκίν, ο οποίος υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία μετά από επίθεση και ξυλοδαρμό που υπέστη σε συνεργείο στην Άγκυρα τη Δευτέρα.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας αρχικά έχει καταγραφεί η στιγμή που ένα αυτοκίνητο ακουμπάει τον 44χρονο αστυνομικό, που ήταν πατέρας δύο παιδιών, με τον ίδιο να αντιδράει και τον οδηγό του οχήματος να του ρίχνει μια γροθιά με αποτέλεσμα ο Τούρκος ένστολος να ζαλιστεί.

Σε επόμενα πλάνα φαίνονται άλλοι εργαζόμενοι στον σταθμό ελέγχου αυτοκινήτων να επιτίθενται στον αστυνομικό ο οποίος μετά το επεισόδιο πήγε στο νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και κατέληξε τρεις ημέρες αργότερα.



Η σύζυγος του 44χρονου αστυνομικού, Εμέλ, είπε ότι σε τηλεφώνημα που της έκανε ο άνδρας της της είπε ότι «έχω εγκεφαλική αιμορραγία, θα μου κάνουν χειρουργική επέμβαση». Όταν εκείνη τον ρώτησε τι συνέβη, ο 44χρονος της περιέγραψε ότι «είχα έναν καβγά, με ξυλοκόπησαν 20-30 άτομα». Σύμφωνα με την Εμέλ Κεσκίν οι γιατροί διαπίστωσαν μια μετατόπιση 7 χιλιοστών στον εγκέφαλο και ότι κινδύνευε να μείνει παράλυτος μετά το χειρουργείο.

«Ο σύζυγός μου πριν μπει στο χειρουργείο μου κράτησε το χέρι και μου είπε "σε αγαπώ, φρόντισε τον εαυτό σου και τα παιδιά μου". Μου φίλησε το χέρι και μπήκε στο χειρουργείο» είπε σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης η σύζυγος του άτυχου αστυνομικού.

Σάλος στην Τουρκία για τον θάνατο αστυνομικού από εγκεφαλική αιμορραγία μετά από ξυλοδαρμό σε συνεργείο στην Άγκυρα, δείτε βίντεο
O 44χρονος αστυνομικος Οκάν Κεσκίν που έχασε τη ζωή του
Κλείσιμο


«Ήταν άδικο να πεθάνει τόσο νέος. Δεν έριξε ούτε μια γροθιά, μόνο υπερασπίστηκε τον εαυτό του. Τα παιδιά μου έμειναν χωρίς πατέρα» πρόσθεσε η ίδια.

Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού και το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, η εταιρεία TUVTurk ανακοίνωσε ότι τερμάτισε τη σύμβαση δύο εκ των εμπλεκομένων στον ξυλοδαρμό του αστυνομικού που έχουν ταυτοποιηθεί.
