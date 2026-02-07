Δασμοί Τραμπ: Απειλή για επιβολή 25% σε χώρες με εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν
Δασμοί Τραμπ: Απειλή για επιβολή 25% σε χώρες με εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν
Εκτελεστικό διάταγμα υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εν μέσω ενδείξεων αποκλιμάκωσης στις σχέσεις Ουάσινγκτον – Τεχεράνης μετά τις συνομιλίες στο Ομάν
Εκτελεστικό διάταγμα που περιλαμβάνει απειλή επιβολής δασμών ύψους 25% σε βάρος χωρών που διατηρούν εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν υπέγραψε χθες, Παρασκευή, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, σε μια κίνηση που έρχεται ενώ καταγράφονται σημάδια αποκλιμάκωσης στην ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.
Το διάταγμα υπογράφεται στον απόηχο των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Ομάν, όπου αντιπροσωπείες των δύο χωρών συζήτησαν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Πρόκειται για τις πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν μετά τον βομβαρδισμό, τον Ιούνιο, ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο του πολέμου που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
Ο πόλεμος αυτός είχε διακόψει τον προηγούμενο κύκλο συνομιλιών ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, ο οποίος επίσης είχε διεξαχθεί με τη μεσολάβηση του Ομάν. Παρά τις νέες επαφές, η απόφαση του Λευκού Οίκου να επαναφέρει τη ρητορική των κυρώσεων υπογραμμίζει τη λεπτή ισορροπία μεταξύ διπλωματικών προσπαθειών και πιέσεων μέσω οικονομικών μέτρων.
Το διάταγμα υπογράφεται στον απόηχο των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Ομάν, όπου αντιπροσωπείες των δύο χωρών συζήτησαν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Πρόκειται για τις πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν μετά τον βομβαρδισμό, τον Ιούνιο, ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο του πολέμου που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
Ο πόλεμος αυτός είχε διακόψει τον προηγούμενο κύκλο συνομιλιών ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, ο οποίος επίσης είχε διεξαχθεί με τη μεσολάβηση του Ομάν. Παρά τις νέες επαφές, η απόφαση του Λευκού Οίκου να επαναφέρει τη ρητορική των κυρώσεων υπογραμμίζει τη λεπτή ισορροπία μεταξύ διπλωματικών προσπαθειών και πιέσεων μέσω οικονομικών μέτρων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα