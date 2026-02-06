Στη Μόσχα αντιπροσωπεία του ΟΑΣΕ για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
ΟΑΣΕ Ρωσία Ουκρανία NATO Σεργκέι Λαβρόφ

Στη Μόσχα αντιπροσωπεία του ΟΑΣΕ για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία

Δεν μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο με μονολόγους από τις δύο πλευρές, δήλωσε ο πρόεδρος του οργανισμού, Ινιάτσιο Κασίς που είχε δίωρη συνάντηση με τον Σεργέι Λαβρόφ

Στη Μόσχα αντιπροσωπεία του ΟΑΣΕ για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία
2 ΣΧΟΛΙΑ
Αντιπροσωπεία του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) μετέβη χθες, Πέμπτη, στη Μόσχα, για πρώτη φορά στα τελευταία τέσσερα χρόνια και την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης του διαλόγου, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του οργανισμού, Ινιάτσιο Κασίς.

«Δεν μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο με μονολόγους από τις δύο πλευρές», δήλωσε ο Ελβετός υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη Τύπου κατά την επιστροφή του στη Βιέννη, όπου έχει την έδρα του ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

Ο Κασίς και ο γενικός γραμματέας του ΟΑΣΕ, ο Τούρκος Φεριντούν Χαντί Σινιρλίογλου, συνάντησαν τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ το βράδυ της Πέμπτης και σήμερα το πρωί. Η κάθε συνάντηση διήρκησε δύο ώρες, διευκρίνισε.


Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, «οι δύο αξιωματούχοι του ΟΑΣΕ επέμειναν στην ανάγκη τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Υπογράμμισαν τον βαρύ φόρο αίματος που συνεχίζει να επιβάλει ο πόλεμος», δήλωσε ο ΟΑΣΕ, σε ανακοίνωση.

Τη Δευτέρα, οι δύο αξιωματούχοι είχαν συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο.

«Αυτό που κάναμε, ήταν να κάνουμε το πρώτο βήμα, να δείξουμε ότι θέλουμε να πάμε στη συνάντηση και να πούμε: Λοιπόν, είμαστε εδώ, για να σας μιλήσουμε και να σας ακούσουμε», δήλωσε ο Κασίς που προσπαθεί να επαναφέρει στη διπλωματική αρένα τον οργανισμό, ο οποίος ιδρύθηκε την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.

Κλείσιμο

Πρέπει να «θυμίσουμε ότι ο οργανισμός αυτός υπάρχει και να ζητήσουμε» από τις 57 χώρες μέλη του «εάν θέλουν να τον αξιοποιήσουν ή όχι», τόνισε ο Κασίς, αναφέροντας επίσης τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. "Ο ΟΑΣΕ έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία", τόνισε. «Θα μπορούσε να είναι σε θέση να διεξάγει μια αποστολή παρακολούθησης και εποπτείας στο πλαίσιο μιας κατάπαυσης του πυρός, για τη διαχείριση της μεταπολεμικής περιόδου».

Η αποστολή παρατήρησης του ΟΑΣΕ που αναπτύχθηκε στην ανατολική Ουκρανία το 2014 είχε εγκαταλείψει εσπευσμένα τη χώρα μετά την έναρξη της εισβολής το 2022.


Τρείς από τους Ουκρανούς εργαζόμενούς του στο πλαίσιο επίσημης εντολής, οι οποίοι συνελήφθησαν και στη συνέχεια καταδικάστηκαν για κατασκοπεία, παραμένουν κρατούμενοι στη Ρωσία.

«Υπάρχει κάποια πρόοδος και ελπίζω ότι θα δούμε αποτελέσματα μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτό είναι κάτι που θα παρακολουθήσω τις επόμενες μέρες», δήλωσε ο Σινιρλίογλου αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για την απελεύθερωσή τους.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης