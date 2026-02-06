Συγκλονιστικό βίντεο: Νεαρός στη Φλόριντα έβαλε φωτιά σε φίλο του με βενζίνη ενώ γελούσε
Συγκλονιστικό βίντεο: Νεαρός στη Φλόριντα έβαλε φωτιά σε φίλο του με βενζίνη ενώ γελούσε

Στο βίντεο ακούγονται νεαροί να γελάνε, καθώς ο φίλος τους καίγεται και τρέχει πανικόβλητος - Συνελήφθη για κακούργημα βαριάς σωματικής βλάβης - Ο νεαρός εγκαυματίας είπε ψέματα στους γονείς του για να καλύψει τον φίλο του

Συγκλονιστικό βίντεο: Νεαρός στη Φλόριντα έβαλε φωτιά σε φίλο του με βενζίνη ενώ γελούσε
Ένα συγκλονιστικό βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες από τη Φλόριντα, στο οποίο φαίνεται ο 17χρονος, Μπράντεϊ Μινγκ, να ρίχνει βενζίνη και να βάζει φωτιά σε φίλο του.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media φαίνονται οι φίλοι του νεαρού, που καίγεται, να γελάνε και να τον συμβουλεύουν να τρέξει προς τη λίμνη για να σβήσει η φωτιά. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Ιανουαρίου στο νησί Kauffman, στη μέση της λίμνης Kerr στη Φλόριντα.

Όπως αναφέρει η new york post, λίγο μετά τη δημοσίευση του βίντεο ο 17χρονος συνελήφθη για κακούργημα βαριάς σωματικής βλάβης.

Όσο ο νεαρός καιγόταν, οι φίλοι του γελούσαν και τον βιντεοσκοπούσαν

Όλα ξεκίνησαν, όταν οι τέσσερις φίλοι κάθονταν γύρω από μια φωτιά και έπιναν αλκοόλ στο νησί. Ξαφνικά ο Μινγκ άρχισε να «παίζει» με ένα δοχείο βενζίνης.

Στο βίντεο φαίνεται να ρίχνει βενζίνη στη φωτιά, προκαλώντας τις φλόγες να εκτοξευθούν στον αέρα. Τότε ο Μινγκ ρωτάει τους φίλους του αν κάποιος «θέλει να καεί;».

Συγκλονιστικό βίντεο: Νεαρός στη Φλόριντα έβαλε φωτιά σε φίλο του με βενζίνη ενώ γελούσε
Ο 17χρονος Μπράντεϊ Μινγκ συνελήφθη για κακούργημα βαριάς σωματικής βλάβης σε βάρος ενός φίλου του

Κλείσιμο
Ο Μινγκ άρχισε να ρίχνει βενζίνη στη φωτιά και στη συνέχεια τρέχει προς την κατεύθυνση του φίλου του, ο οποίος καθόταν λίγο πιο πέρα.

Του ρίχνει βενζίνη στα πόδια και εκείνος παίρνει φωτιά. Αμέσως, αρχίζει να τρέχει πανικόβλητος και βουτάει σε μία λίμνη για να σβήσει τη φωτιά.

Όσο ο νεαρός καιγόταν, οι φίλοι του γελούσαν και τον βιντεοσκοπούσαν.

Ο εγκαυματίας μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο UF Health Shands στο Gainesville και εισήχθη στην παιδιατρική μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου οι γιατροί διέγνωσαν εγκαύματα δευτέρου βαθμού στο δεξί χέρι, το πόδι και τους γλουτούς του.

«Βαθιά εγκαύματα πλήρους πάχους» εντοπίστηκαν επίσης στα κάτω μέρη και των δύο ποδιών και στον αριστερό μηρό του.

Είπε ψέματα στους γονείς του για να καλύψει τον φίλο του

Ο νεαρός εγκαυματίας επιχείρησε αρχικά να καλύψει τους φίλους του υποστηρίζοντας στη μητέρα του ότι ο ίδιος έριξε ένα μπουκάλι βενζίνης σε μια φωτιά με αποτέλεσμα να καεί.

Ωστόσο, ο πατέρας του είδε το βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media και επικοινώνησε με το γραφείο του σερίφη.

Είπε ψέματα στους γονείς του, επειδή ο Μινγκ του είπε να μην αποκαλύψει σε κανέναν τι συνέβη. Μετά τη νοσηλεία του ο νεαρός δήλωσε πως ήταν «εντάξει» με τον Μινγκ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ο Μινγκ ήθελε να ανάψει τη φωτιά με τη βενζίνη για να ζεσταθούν ο ίδιος και οι φίλοι του από το κρύο.

Ένα άλλο βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή που ο 17χρονος συλλαμβάνεται από την Αστυνομία, ενώ αγκαλιάζει τη μητέρα του κλαίγοντας.
