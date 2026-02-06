Συγκλονιστικό βίντεο: Νεαρός στη Φλόριντα έβαλε φωτιά σε φίλο του με βενζίνη ενώ γελούσε

Είπε ψέματα στους γονείς του για να καλύψει τον φίλο του

ADOLESCENTE QUEMADO CON GASOLINA EN FOGATA



Un menor fue trasladado en helicóptero a UCI tras ser prendido fuego intencionalmente cerca de Ocala, Florida.



«Βαθιά εγκαύματα πλήρους πάχους» εντοπίστηκαν επίσης στα κάτω μέρη και των δύο ποδιών και στον αριστερό μηρό του.Ο νεαρός εγκαυματίας επιχείρησε αρχικά να καλύψει τους φίλους του υποστηρίζοντας στη μητέρα του ότι ο ίδιος έριξε ένα μπουκάλι βενζίνης σε μια φωτιά με αποτέλεσμα να καεί.Ωστόσο, ο πατέρας του είδε το βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media και επικοινώνησε με το γραφείο του σερίφη.Είπε ψέματα στους γονείς του, επειδήΜετά τη νοσηλεία του ο νεαρός δήλωσε πως ήταν «εντάξει» με τον Μινγκ.Σύμφωνα με μαρτυρίες ο Μινγκ ήθελε να ανάψει τη φωτιά με τη βενζίνη για να ζεσταθούν ο ίδιος και οι φίλοι του από το κρύο.Ένα άλλο βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή που ο 17χρονος συλλαμβάνεται από την Αστυνομία, ενώ αγκαλιάζει τη μητέρα του κλαίγοντας.