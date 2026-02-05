Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Θύμα του υπερτουρισμού φεστιβάλ για τις ανθισμένες κερασιές στην Ιαπωνία, ακυρώθηκε γιατί δεν άντεχαν τόσους επισκέπτες
Θύμα του υπερτουρισμού φεστιβάλ για τις ανθισμένες κερασιές στην Ιαπωνία, ακυρώθηκε γιατί δεν άντεχαν τόσους επισκέπτες
Χιλιάδες άνθρωποι συρρέουν καθημερινά σε μια μικρή πόλη χωρίς να σέβονται τους κατοίκους
Αγανακτισμένες με τους τουρίστες και τη συμπεριφορά τους, οι Αρχές μιας πόλης κοντά στο όρος Φούτζι, στην Ιαπωνία, ακύρωσαν το φετινό φεστιβάλ για τις ανθισμένες κερασιές, με το σκεπτικό ότι οι ντόποιοι δεν μπορούν να διαχειριστούν την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών.
Η «πλημμύρα» των τουριστών στην πόλη Φουτζιγιοοσίντα έχει οδηγήσει σε χρόνια κυκλοφοριακή συμφόρηση και σκουπίδια, τουρίστες που εισβάλουν σε κατοικίες, ενώ άλλοι… αφοδεύουν σε κήπους.
Η περιοχή, όπως σημειώνει το BBC, είναι δημοφιλής προορισμός την άνοιξη, καθώς οι κερασιές είναι σε πλήρη άνθιση με φόντο το όρος Φούτζι.
«Για να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια και το περιβάλλον διαβίωσης των πολιτών μας, αποφασίσαμε να κλείσουμε το φεστιβάλ που πραγματοποιείται εδώ και 10 χρόνια», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, κατά την ανακοίνωση της απόφασης την Τρίτη.
Τον Απρίλιο του 2016, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι θα άνοιγαν τις πύλες του πάρκου Αρακουράγιαμα Σένγκεν για να φιλοξενήσουν τουρίστες κατά τη διάρκεια της περιόδου των ανθισμένων κερασιών. Το πάρκο προσφέρει πανοραμική θέα της πόλης από την παγόδα του και, όπως αποδείχτηκε, είναι αρκετά «ινσταγκραμικό».
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε δραματικά, υπερβαίνοντας τη χωρητικότητα της πόλης. Μέχρι και 10.000 επισκέπτες συρρέουν καθημερινά στην πόλη, που έχει περίπου 50.000 κατοίκους, χάρη στο αδύναμο γεν, αλλά και την «εκρηκτική δημοτικότητα που τροφοδοτείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».
Οι Αρχές της πόλης αναφέρουν ότι οι τουρίστες «άνοιγαν τις πόρτες σπιτιών χωρίς άδεια για να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα», παραβίαζαν την ιδιοκτησία, έριχναν σκουπίδια, «αφόδευαν σε αυλές και έκαναν φασαρία όταν οι κάτοικοι τους το επισήμαναν».
Έστω, όμως, και χωρίς το φεστιβάλ, η πόλη προετοιμάζεται για αυξημένο αριθμό επισκεπτών κατά τη διάρκεια του Απριλίου και του Μαΐου.
Η «πλημμύρα» των τουριστών στην πόλη Φουτζιγιοοσίντα έχει οδηγήσει σε χρόνια κυκλοφοριακή συμφόρηση και σκουπίδια, τουρίστες που εισβάλουν σε κατοικίες, ενώ άλλοι… αφοδεύουν σε κήπους.
Η περιοχή, όπως σημειώνει το BBC, είναι δημοφιλής προορισμός την άνοιξη, καθώς οι κερασιές είναι σε πλήρη άνθιση με φόντο το όρος Φούτζι.
«Για να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια και το περιβάλλον διαβίωσης των πολιτών μας, αποφασίσαμε να κλείσουμε το φεστιβάλ που πραγματοποιείται εδώ και 10 χρόνια», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, κατά την ανακοίνωση της απόφασης την Τρίτη.
Τον Απρίλιο του 2016, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι θα άνοιγαν τις πύλες του πάρκου Αρακουράγιαμα Σένγκεν για να φιλοξενήσουν τουρίστες κατά τη διάρκεια της περιόδου των ανθισμένων κερασιών. Το πάρκο προσφέρει πανοραμική θέα της πόλης από την παγόδα του και, όπως αποδείχτηκε, είναι αρκετά «ινσταγκραμικό».
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε δραματικά, υπερβαίνοντας τη χωρητικότητα της πόλης. Μέχρι και 10.000 επισκέπτες συρρέουν καθημερινά στην πόλη, που έχει περίπου 50.000 κατοίκους, χάρη στο αδύναμο γεν, αλλά και την «εκρηκτική δημοτικότητα που τροφοδοτείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».
Οι Αρχές της πόλης αναφέρουν ότι οι τουρίστες «άνοιγαν τις πόρτες σπιτιών χωρίς άδεια για να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα», παραβίαζαν την ιδιοκτησία, έριχναν σκουπίδια, «αφόδευαν σε αυλές και έκαναν φασαρία όταν οι κάτοικοι τους το επισήμαναν».
Έστω, όμως, και χωρίς το φεστιβάλ, η πόλη προετοιμάζεται για αυξημένο αριθμό επισκεπτών κατά τη διάρκεια του Απριλίου και του Μαΐου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα