Θύμα του υπερτουρισμού φεστιβάλ για τις ανθισμένες κερασιές στην Ιαπωνία, ακυρώθηκε γιατί δεν άντεχαν τόσους επισκέπτες
ΚΟΣΜΟΣ
Ιαπωνία Φεστιβάλ Υπερτουρισμός Τουρίστες

Θύμα του υπερτουρισμού φεστιβάλ για τις ανθισμένες κερασιές στην Ιαπωνία, ακυρώθηκε γιατί δεν άντεχαν τόσους επισκέπτες

Χιλιάδες άνθρωποι συρρέουν καθημερινά σε μια μικρή πόλη χωρίς να σέβονται τους κατοίκους

Θύμα του υπερτουρισμού φεστιβάλ για τις ανθισμένες κερασιές στην Ιαπωνία, ακυρώθηκε γιατί δεν άντεχαν τόσους επισκέπτες
Αγανακτισμένες με τους τουρίστες και τη συμπεριφορά τους, οι Αρχές μιας πόλης κοντά στο όρος Φούτζι, στην Ιαπωνία, ακύρωσαν το φετινό φεστιβάλ για τις ανθισμένες κερασιές, με το σκεπτικό ότι οι ντόποιοι δεν μπορούν να διαχειριστούν την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών.

Η «πλημμύρα» των τουριστών στην πόλη Φουτζιγιοοσίντα έχει οδηγήσει σε χρόνια κυκλοφοριακή συμφόρηση και σκουπίδια, τουρίστες που εισβάλουν σε κατοικίες, ενώ άλλοι… αφοδεύουν σε κήπους.

Η περιοχή, όπως σημειώνει το BBC, είναι δημοφιλής προορισμός την άνοιξη, καθώς οι κερασιές είναι σε πλήρη άνθιση με φόντο το όρος Φούτζι.

«Για να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια και το περιβάλλον διαβίωσης των πολιτών μας, αποφασίσαμε να κλείσουμε το φεστιβάλ που πραγματοποιείται εδώ και 10 χρόνια», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, κατά την ανακοίνωση της απόφασης την Τρίτη.

Τον Απρίλιο του 2016, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι θα άνοιγαν τις πύλες του πάρκου Αρακουράγιαμα Σένγκεν για να φιλοξενήσουν τουρίστες κατά τη διάρκεια της περιόδου των ανθισμένων κερασιών. Το πάρκο προσφέρει πανοραμική θέα της πόλης από την παγόδα του και, όπως αποδείχτηκε, είναι αρκετά «ινσταγκραμικό».

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε δραματικά, υπερβαίνοντας τη χωρητικότητα της πόλης. Μέχρι και 10.000 επισκέπτες συρρέουν καθημερινά στην πόλη, που έχει περίπου 50.000 κατοίκους, χάρη στο αδύναμο γεν, αλλά και την «εκρηκτική δημοτικότητα που τροφοδοτείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Οι Αρχές της πόλης αναφέρουν ότι οι τουρίστες «άνοιγαν τις πόρτες σπιτιών χωρίς άδεια για να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα», παραβίαζαν την ιδιοκτησία, έριχναν σκουπίδια, «αφόδευαν σε αυλές και έκαναν φασαρία όταν οι κάτοικοι τους το επισήμαναν».

Έστω, όμως, και χωρίς το φεστιβάλ, η πόλη προετοιμάζεται για αυξημένο αριθμό επισκεπτών κατά τη διάρκεια του Απριλίου και του Μαΐου.

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης