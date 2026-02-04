Ταυτοποιήθηκε μέσω DNA η σορός του Ρώσου επιχειρηματία που βρέθηκε σε παραλία της Κύπρου
Ταυτοποιήθηκε μέσω DNA η σορός του Ρώσου επιχειρηματία που βρέθηκε σε παραλία της Κύπρου
Ο Βλαντισλάβ Μπαούμγκερτνερ είχε δηλωθεί εξαφανισμένος από τις 7 Ιανουαρίου - Η σορός του εντοπίστηκε 8 μέρες αργότερα
Στον Ρώσο υπήκοο, μόνιμο κάτοικο Λεμεσού, και επιχειρηματία Βλαντισλάβ Μπαούμγκερτνερ, ανήκει και επίσημα, πλέον, η σορός που ανασύρθηκε από την κυπριακή Αστυνομία στην παραλία Αυδήμου στις 15 Ιανουαρίου, μετά από ανάλυση και ταυτοποίηση μέσω DNA.
Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, ο 56χρονος πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας λιπασμάτων Uralkali, είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος στις 7 Ιανουαρίου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του, καθώς και τα ακριβή αίτια, τελούν υπό διερεύνηση από την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων.
«Οι εξετάσεις και οι επίσημες διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί. Η ταυτότητα έχει προσδιοριστεί», είπε άτομο από το περιβάλλον του επιχειρηματία στο πρακτορείο Ria Novosti, για να προσθέσει: «Η εξέταση DNA είναι υποχρεωτικό μέρος της διαδικασίας».
Η κυπριακή αστυνομία είχε ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για τον Βλαντισλάβ Μπάουμγκερτνερ από τις 11 Ιανουαρίου. Αργότερα, στις 14 του ίδιου μήνα, ένας κάτοικος της περιοχής ανακάλυψε τη σορό ενός άνδρα στην περιοχή αναζήτησης κοντά στο παραθαλάσσιο χωριό Αυδήμου, όχι μακριά από το σημείο όπου εθεάθη για τελευταία φορά το σήμα του τηλεφώνου του επιχειρηματία. Η περιοχή αυτή υπάγεται στη δικαιοδοσία της βρετανικής στρατιωτικής βάσης στο Ακρωτήρι, όπου πραγματοποιήθηκε και η αυτοψία.
