Ταυτοποιήθηκε μέσω DNA η σορός του Ρώσου επιχειρηματία που βρέθηκε σε παραλία της Κύπρου
ΚΟΣΜΟΣ
Κύπρος Ρώσος Επιχειρηματίας

Ταυτοποιήθηκε μέσω DNA η σορός του Ρώσου επιχειρηματία που βρέθηκε σε παραλία της Κύπρου

Ο Βλαντισλάβ Μπαούμγκερτνερ είχε δηλωθεί εξαφανισμένος από τις 7 Ιανουαρίου - Η σορός του εντοπίστηκε 8 μέρες αργότερα

Ταυτοποιήθηκε μέσω DNA η σορός του Ρώσου επιχειρηματία που βρέθηκε σε παραλία της Κύπρου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στον Ρώσο υπήκοο, μόνιμο κάτοικο Λεμεσού, και επιχειρηματία Βλαντισλάβ Μπαούμγκερτνερ, ανήκει και επίσημα, πλέον, η σορός που ανασύρθηκε από την κυπριακή Αστυνομία στην παραλία Αυδήμου στις 15 Ιανουαρίου, μετά από ανάλυση και ταυτοποίηση μέσω DNA.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, ο 56χρονος πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας λιπασμάτων Uralkali, είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος στις 7 Ιανουαρίου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του, καθώς και τα ακριβή αίτια, τελούν υπό διερεύνηση από την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων.

«Οι εξετάσεις και οι επίσημες διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί. Η ταυτότητα έχει προσδιοριστεί», είπε άτομο από το περιβάλλον του επιχειρηματία στο πρακτορείο Ria Novosti, για να προσθέσει: «Η εξέταση DNA είναι υποχρεωτικό μέρος της διαδικασίας».

Η κυπριακή αστυνομία είχε ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για τον Βλαντισλάβ Μπάουμγκερτνερ από τις 11 Ιανουαρίου. Αργότερα, στις 14 του ίδιου μήνα, ένας κάτοικος της περιοχής ανακάλυψε τη σορό ενός άνδρα στην περιοχή αναζήτησης κοντά στο παραθαλάσσιο χωριό Αυδήμου, όχι μακριά από το σημείο όπου εθεάθη για τελευταία φορά το σήμα του τηλεφώνου του επιχειρηματία. Η περιοχή αυτή υπάγεται στη δικαιοδοσία της βρετανικής στρατιωτικής βάσης στο Ακρωτήρι, όπου πραγματοποιήθηκε και η αυτοψία.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης