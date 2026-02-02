Συμφωνία Τραμπ και Μόντι: Η Ινδία θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, οι ΗΠΑ μειώνουν τους δασμούς στο 18%

Η στροφή της Ινδίας προς το αμερικανικό πετρέλαιο φέρνει τη μείωση των δασμών των ΗΠΑ
κατά της Ινδίας
από το 25% στο 18%, όπως συμφώνησαν κατά την τηλεφωνική συνομιλία που είχαν τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ
με τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι
.
Σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει ότι κατά τη συνομιλία που είχαν, ο Ινδός ηγέτης «συμφώνησε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και να αγοράζει πολύ περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και, ενδεχομένως, από τη Βενεζουέλα».
Οι δύο πλευρές, αναφέρει ακόμη ο Τραμπ, κατέληξαν σε νέα συμφωνία με τον οποία ο δασμός ύψους 25% που είχε επιβληθεί πέρυσι από τη διακυβέρνηση Τραμπ μειώνεται στο 18%
. Αντίστοιχα η Ινδία θα μηδενίσει τους δασμούς που επέβαλε στα αμερικανικά προϊόντα.
Η Ινδία δεσμεύεται ακόμη στην αγορά ειδών τεχνολογίας και γεωργίας σε υψηλότερη βάση.
Στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει:
«Ήταν τιμή μου να μιλήσω με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, κ. Μόντι, σήμερα το πρωί. Είναι ένας από τους καλύτερους φίλους μου και ένας ισχυρός και σεβαστός ηγέτης της χώρας του.
Συζητήσαμε για πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων το εμπόριο και τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Συμφώνησε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και να αγοράζει πολύ περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και, ενδεχομένως, από τη Βενεζουέλα. Αυτό θα συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος συνεχίζεται αυτή τη στιγμή, με χιλιάδες ανθρώπους να πεθαίνουν κάθε εβδομάδα!
Από φιλία και σεβασμό προς τον πρωθυπουργό Μόντι και, σύμφωνα με το αίτημά του, με άμεση ισχύ, συμφωνήσαμε σε μια εμπορική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ινδίας, σύμφωνα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν μειωμένο αμοιβαίο δασμό, μειώνοντάς τον από 25% σε 18%. Αντίστοιχα, θα προχωρήσουν στη μείωση των δασμών και των μη δασμολογικών φραγμών έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, σε ΜΗΔΕΝ
Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε επίσης να «ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ» σε πολύ υψηλότερο επίπεδο, επιπλέον των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αμερικανικά προϊόντα ενέργειας, τεχνολογίας, γεωργίας, άνθρακα και πολλών άλλων. Η εκπληκτική σχέση μας με την Ινδία θα γίνει ακόμη ισχυρότερη στο μέλλον. Ο πρωθυπουργός Μόντι και εγώ είμαστε δύο άνθρωποι που ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, κάτι που δεν μπορεί να ειπωθεί για τους περισσότερους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»