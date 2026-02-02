Στον αέρα χιλιάδες διαζύγια στην Πολωνία – Ο Τουσκ αναιρεί αποφάσεις δικαστών της προηγούμενης κυβέρνησης

Δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση για το τέλος του γάμου ενός ζευγαριού ήταν νομικά ανύπαρκτη, επειδή είχε υπογραφεί «νέο δικαστή» που διορίστηκαν από τον προηγούμενο υπουργό Δικαιοσύνης