Ζελένσκι: Περιμένουμε η Ρωσία να τηρήσει την εκεχειρία για μία εβδομάδα, όπως συμφώνησε
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ουκρανία Εκεχειρία Ρωσία

Ζελένσκι: Περιμένουμε η Ρωσία να τηρήσει την εκεχειρία για μία εβδομάδα, όπως συμφώνησε

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η προοπτική αυτή είχε συζητηθεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο Άμπου Ντάμπι

Ζελένσκι: Περιμένουμε η Ρωσία να τηρήσει την εκεχειρία για μία εβδομάδα, όπως συμφώνησε
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε απόψε ότι αναμένει την εφαρμογή της συμφωνίας, εκ μέρους της Ρωσίας, να μην πλήττει το Κίεβο και άλλες πόλεις επί μία εβδομάδα, λόγω της βαρυχειμωνιάς, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ομάδες μας το συζήτησαν αυτό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (σ.σ. το περασμένο Σαββατοκύριακο). Αναμένουμε να εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα», έγραψε ο Ζελένσκι στα αγγλικά, στην πλατφόρμα Χ.

«Τα βήματα αποκλιμάκωσης συμβάλλουν στην πραγματική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου», πρόσθεσε.

2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης