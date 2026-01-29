Ζελένσκι: Περιμένουμε η Ρωσία να τηρήσει την εκεχειρία για μία εβδομάδα, όπως συμφώνησε
Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η προοπτική αυτή είχε συζητηθεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο Άμπου Ντάμπι
Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε απόψε ότι αναμένει την εφαρμογή της συμφωνίας, εκ μέρους της Ρωσίας, να μην πλήττει το Κίεβο και άλλες πόλεις επί μία εβδομάδα, λόγω της βαρυχειμωνιάς, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
«Οι ομάδες μας το συζήτησαν αυτό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (σ.σ. το περασμένο Σαββατοκύριακο). Αναμένουμε να εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα», έγραψε ο Ζελένσκι στα αγγλικά, στην πλατφόρμα Χ.
«Τα βήματα αποκλιμάκωσης συμβάλλουν στην πραγματική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου», πρόσθεσε.
An important statement by @POTUS about the possibility of providing security for Kyiv and other Ukrainian cities during this extreme winter period. Power supply is a foundation of life. We value the efforts of our partners to help us protect lives. Thank you, President Trump! Our…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 29, 2026
