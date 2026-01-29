Τραμπ: Ο Πούτιν συμφώνησε κατάπαυση πυρός για μία εβδομάδα
Τραμπ: Ο Πούτιν συμφώνησε κατάπαυση πυρός για μία εβδομάδα
Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τον Ρώσο πρόεδρο να μην χτυπήσει το Κίεβο κι άλλες περιοχές στην Ουκρανία λόγω του ψύχους
Εκεχειρία μιας εβδομάδας ζήτησε ο Τραμπ από τον Βλαντίμιρ Πούτιν αναφορικά με το Κίεβο, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πρώτης συνέλευσης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο για το 2026, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο ζητώντας του να μην χτυπήσει την ουκρανική πρωτεύουσα κι άλλες περιοχές της χώρας για μια εβδομάδα λόγω του ψύχους που επικρατεί.
«Προσωπικά ζήτησα από τον Πρόεδρο Πούτιν να μην βομβαρδίσει το Κίεβο και τις βασικές πόλεις για μια εβδομάδα και εκείνος συμφώνησε να το κάνει» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος αρχικά.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε τις δύσκολες συνθήκες στο πεδίο, λέγοντας: «Έχει πολύ κρύο εκεί, δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί».
Στο ίδιο πλαίσιο, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συζητούν το ζήτημα της εδαφικής διευθέτησης, ενώ ανέφερε ότι οι συμφωνίες που αφορούν την ασφάλεια και την ευημερία είναι «σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένες».
Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ, οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν σε περίπου μία εβδομάδα, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «έχει γίνει μεγάλη πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις.
«Συμφώνησε να το κάνει και είμαστε ευτυχείς που δέχθηκε», πρόσθεσε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι «οι Ουκρανοί ήταν χαρούμενοι με αυτή την εξέλιξη καθώς υποφέρουν». Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αρχικά αρκετοί ήταν εκείνοι που του συνέστησαν να μην κάνει το συγκεκριμένο τηλεφώνημα, όμως όπως είπε εκείνος το έκανε με θετικά αποτελέσματα.
U.S. President Donald Trump:— MagellanQuest 🇪🇺/acc (@MagellanQuest) January 29, 2026
"I personally asked President Putin not to fire into Kyiv and various towns for a week. He agreed to do that."
Let's see if Putin can keep his word pic.twitter.com/l5qUM3fEFJ
