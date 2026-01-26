Εύσημα Τραμπ στη Χαμάς για την επιστροφή της τελευταίας σορού ομήρου, αλλά ζητά πλήρη αφοπλισμό
Δούλεψαν πολύ σκληρά για να επιστρέψουν τη σορό και συνεργάστηκαν με το Ισραήλ, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του σχεδίου του
Η Χαμάς βοήθησε στον εντοπισμό των λειψάνων του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου, τα οποία επιστράφηκαν στο Ισραήλ νωρίτερα σήμερα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Axios, καλώντας παράλληλα την οργάνωση να τηρήσει τη δέσμευσή της για αποστρατιωτικοποίηση.
Όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, η αναζήτηση της σορού και η διαδικασία ταυτοποίησης ήταν «πολύ δύσκολη», επειδή οι ομάδες αναζήτησης «έπρεπε να εξετάσουν εκατοντάδες σορούς».
Ακόμη αναγνώρισε τη συμβολή της Χαμάς στις προσπάθειες αναζήτησης: «Δούλεψαν πολύ σκληρά για να επιστρέψουν τη σορό. Συνεργάστηκαν με το Ισραήλ για αυτό. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολο ήταν», επισήμανε.
Με την ανάκτηση της σορού του Ραν Γκβίλι, όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, έχουν πλέον επιστραφεί. Είναι μια κρίσιμη στιγμή για την ειρηνευτική συμφωνία του Τραμπ.
«Τώρα πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χαμάς όπως υποσχέθηκαν», είπε ο Τραμπ για ένα ζήτημα που η ισραηλινή κυβέρνηση του Μπένιαμιν Νετανιάχου βλέπει με σκεπτικισμό, αν και θα αφήσει να εξελιχθεί.
«Κανείς δεν πίστευε ότι θα φέρναμε πίσω όλους τους ομήρους. Ήταν μια υπέροχη στιγμή», δήλωσε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι μόνο οι γονείς και άλλοι Ισραηλινοί κατανοούν πόσο σημαντικό είναι να επιστρέψουν όλα τα λείψανα.
Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ δηλώνει ότι θα ανοίξει ξανά μέσα στην εβδομάδα το πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου με «περιορισμένη χωρητικότητα».
Το άνοιγμα του περάσματος και η επιστροφή της σορού του Γκβίλι ήταν τα τελευταία σημαντικά εμπόδια που απέμεναν από την πρώτη φάση της συμφωνίας του Τραμπ, επισημαίνει το Axios και προσθέτει ότι τώρα η προσοχή μπορεί να στραφεί πλήρως στη δεύτερη φάση που περιλαμβάνει την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και τη δημιουργία μιας νέας κυβέρνησης και δυνάμεων ασφαλείας.
Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συναντήσει τους γονείς του Γκβίλι στο Μαρ-α-Λάγκο στα τέλη Δεκεμβρίου, όταν συμμετείχαν στη συνάντησή του με τον Νετανιάχου. «Παρακαλώ πείτε στους γονείς ότι είμαι πολύ χαρούμενος», είπε ο Τραμπ στην Axios.
