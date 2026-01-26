Το Ισραήλ ανέκτησε τη σορό του τελευταίου ομήρου στη Γάζα: Είναι ήρωας, λέει ο Νετανιάχου
ΚΟΣΜΟΣ
Γάζα Σορός Όμηρος Ισραήλ

Το Ισραήλ ανέκτησε τη σορό του τελευταίου ομήρου στη Γάζα: Είναι ήρωας, λέει ο Νετανιάχου

Ο 24χρονος είχε σκοτωθεί υπερασπιζόμενος το κιμπούτς Αλουμίμ κατά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023

Το Ισραήλ ανέκτησε τη σορό του τελευταίου ομήρου στη Γάζα: Είναι ήρωας, λέει ο Νετανιάχου
8 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά από έρευνες σε νεκροταφείο στην ανατολική πόλη της Γάζας, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε η σορός του αστυνομικού Ραν Γκβίλι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στρατιωτικοί εκπρόσωποι ενημέρωσαν την οικογένειά του ότι η σορός μεταφέρεται στο Ισραήλ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ταφή.

Ο Ραν Γκβίλι ήταν ο τελευταίος όμηρος που παρέμενε αγνοούμενος από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς εισέβαλε στο νότιο Ισραήλ, με αποτέλεσμα τη δολοφονία εκατοντάδων ανθρώπων και την απαγωγή 251 ομήρων.  Ο 24χρονος είχε σκοτωθεί υπερασπιζόμενος το κιμπούτς Αλουμίμ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Κνεσέτ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε την επιστροφή της σορού του αρχιλοχία «εξαιρετικό επίτευγμα για το Ισραήλ». Όπως δήλωσε, «υποσχεθήκαμε – και εγώ προσωπικά – να τους φέρουμε όλους πίσω και τους φέραμε όλους, μέχρι και τον τελευταίο».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι ο Ραν Γκβίλι «είναι ήρωας του Ισραήλ», σημειώνοντας ότι «μπήκε πρώτος και βγήκε τελευταίος».


Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, χαρακτήρισε την ανάκτηση των λειψάνων του Ραν Γβίλι «μια οδυνηρή στιγμή».

«Είναι μια στιγμή που υπογραμμίζει τη δέσμευση του κράτους του Ισραήλ προς τους στρατιώτες και τους πολίτες του: να φέρει όλους πίσω στο σπίτι, όπως υποσχεθήκαμε στις οικογένειες και στο ισραηλινό κοινό» τόνισε σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

Εκφράζει επίσης τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του και ευχαρίστησε τους «ηρωικούς στρατιώτες των IDF για την εξαιρετική αποφασιστικότητα και δέσμευσή τους να επιστρέψουν όλους τους ομήρους μας και να προστατεύσουν τους πολίτες μας».
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης