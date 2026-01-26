Ο Σαρκοζί κινεί διαδικασία για να μην φορέσει ξανά ηλεκτρονικό βραχιολάκι
ΚΟΣΜΟΣ
Νικολά Σαρκοζί Βραχιολάκι

Ο Σαρκοζί κινεί διαδικασία για να μην φορέσει ξανά ηλεκτρονικό βραχιολάκι

O πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, θέλει να αποφύγει την εκτέλεση της ποινής που του επιβλήθηκε στην υπόθεση που αφορούσε την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του

Ο Σαρκοζί κινεί διαδικασία για να μην φορέσει ξανά ηλεκτρονικό βραχιολάκι
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη Δικαιοσύνη προσέφυγε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, προκειμένου να αποφύγει την εκτέλεση της ποινής που του επιβλήθηκε στην υπόθεση που αφορούσε την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του και η οποία, κατά πάσα πιθανότητα, θα εφαρμοζόταν με τη μορφή ηλεκτρονικού βραχιολιού, σύμφωνα με πληροφορίες του franceinfo.

Όπως αναφέρεται, οι δικηγόροι του Σαρκοζί υπέβαλαν σχετικό αίτημα στις 27 Νοεμβρίου 2025, μία ημέρα μετά την απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με την οποία κατέστη οριστική η καταδίκη του σε ποινή έξι μηνών φυλάκισης με δυνατότητα μετατροπής, στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Αίτημα για «συγχώνευση ποινών»

Στο αίτημά τους, οι συνήγοροι του Νικολά Σαρκοζί ζητούν τη συγχώνευση της συγκεκριμένης ποινής με εκείνη που του είχε επιβληθεί στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Στην υπόθεση αυτή, ο Γάλλος πρώην πρόεδρος είχε καταδικαστεί τελεσίδικα σε έναν χρόνο φυλάκισης και είχε τεθεί υπό ηλεκτρονική επιτήρηση για διάστημα λίγο μεγαλύτερο των τριών μηνών, από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2025, προτού λάβει, λόγω ηλικίας, καθεστώς υφ’ όρον αποφυλάκισης.

Η αίτηση συγχώνευσης ποινών αναμένεται να εξεταστεί σε ακροαματική διαδικασία που έχει οριστεί για τις 23 Φεβρουαρίου στο Πρωτοδικείο του Παρισιού. Εφόσον γίνει δεκτή, θα δώσει τη δυνατότητα στον Νικολά Σαρκοζί να αποφύγει την επιβολή ηλεκτρονικού βραχιολιού για δεύτερη φορά.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία ο πρώην πρόεδρος βρίσκεται εν αναμονή της δίκης σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της φερόμενης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από τη Λιβύη, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 16 Μαρτίου.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης