ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες στην Αττική, τι θα γίνει τις επόμενες ώρες - Χάρτης Κολυδά αποτυπώνει το πέρασμα της κακοκαιρίας

Συντριβή ιδιωτικού τζετ στο Μέιν των ΗΠΑ κατά την απογείωση με οκτώ επιβαίνοντες
ΚΟΣΜΟΣ
Συντριβή αεροσκάφους ΗΠΑ Μέιν

Συντριβή ιδιωτικού τζετ στο Μέιν των ΗΠΑ κατά την απογείωση με οκτώ επιβαίνοντες

Άγνωστη η τύχη των επιβατών - Έκλεισε το αεροδρόμιο του Μπάνγκορ - Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών

Συντριβή ιδιωτικού τζετ στο Μέιν των ΗΠΑ κατά την απογείωση με οκτώ επιβαίνοντες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ιδιωτικό τζετ που μετέφερε οκτώ άτομα συνετρίβη κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Μπάνγκορ στο Μέιν των ΗΠΑ το βράδυ της Κυριακής, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και σοβαρή πυρκαγιά. Η τύχη των επιβαινόντων παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν το CNN και το Reuters, πηγή της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι μετά τη συντριβή εκδηλώθηκε σημαντική πυρκαγιά. Οι επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση των επιβατών είναι προς το παρόν περιορισμένες.

Το αεροδρόμιο του Μπάνγκορ ανακοίνωσε ότι τα σωστικά συνεργεία ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό περίπου στις 19:45 τοπική ώρα, ενώ για λόγους ασφαλείας το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό.



Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το αεροσκάφος ήταν ένα Bombardier Challenger 650, επιχειρηματικό τζετ, το οποίο ήταν καταχωρημένο σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Χιούστον.

Η FAA και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) θα αναλάβουν τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος.

Το αεροπορικό ατύχημα σημειώθηκε εν μέσω ισχυρής χιονοθύελλας που πλήττει τη βορειοανατολική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Μέιν επικρατούν θερμοκρασίες υπό το μηδέν, ενώ ελαφρά χιονόπτωση και περιορισμένη ορατότητα ενδέχεται να συνέβαλαν στις συνθήκες του δυστυχήματος.

Κλείσιμο
Σε αρχικό στάδιο η έρευνα

Οι αρχές βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της έρευνας, συλλέγοντας στοιχεία για τα αίτια της συντριβής, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την κατάσταση των επιβατών τις επόμενες ώρες.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης