Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Συντριβή ιδιωτικού τζετ στο Μέιν των ΗΠΑ κατά την απογείωση με οκτώ επιβαίνοντες
Συντριβή ιδιωτικού τζετ στο Μέιν των ΗΠΑ κατά την απογείωση με οκτώ επιβαίνοντες
Άγνωστη η τύχη των επιβατών - Έκλεισε το αεροδρόμιο του Μπάνγκορ - Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών
Ιδιωτικό τζετ που μετέφερε οκτώ άτομα συνετρίβη κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Μπάνγκορ στο Μέιν των ΗΠΑ το βράδυ της Κυριακής, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και σοβαρή πυρκαγιά. Η τύχη των επιβαινόντων παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν το CNN και το Reuters, πηγή της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι μετά τη συντριβή εκδηλώθηκε σημαντική πυρκαγιά. Οι επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση των επιβατών είναι προς το παρόν περιορισμένες.
Το αεροδρόμιο του Μπάνγκορ ανακοίνωσε ότι τα σωστικά συνεργεία ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό περίπου στις 19:45 τοπική ώρα, ενώ για λόγους ασφαλείας το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό.
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το αεροσκάφος ήταν ένα Bombardier Challenger 650, επιχειρηματικό τζετ, το οποίο ήταν καταχωρημένο σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Χιούστον.
Η FAA και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) θα αναλάβουν τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος.
Το αεροπορικό ατύχημα σημειώθηκε εν μέσω ισχυρής χιονοθύελλας που πλήττει τη βορειοανατολική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Μέιν επικρατούν θερμοκρασίες υπό το μηδέν, ενώ ελαφρά χιονόπτωση και περιορισμένη ορατότητα ενδέχεται να συνέβαλαν στις συνθήκες του δυστυχήματος.
Σε αρχικό στάδιο η έρευνα
Οι αρχές βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της έρευνας, συλλέγοντας στοιχεία για τα αίτια της συντριβής, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την κατάσταση των επιβατών τις επόμενες ώρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν το CNN και το Reuters, πηγή της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι μετά τη συντριβή εκδηλώθηκε σημαντική πυρκαγιά. Οι επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση των επιβατών είναι προς το παρόν περιορισμένες.
Το αεροδρόμιο του Μπάνγκορ ανακοίνωσε ότι τα σωστικά συνεργεία ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό περίπου στις 19:45 τοπική ώρα, ενώ για λόγους ασφαλείας το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό.
🚨#BREAKING: A Bombardier Challenger 650 small passenger jet has crashed with eight business passengers on board. Reports indicate injuries.— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 26, 2026
📌#Penobscot | #Maine
At this time, numerous emergency crews are on the scene following the crash of a Bombardier 650 aircraft at Bangor… pic.twitter.com/CO37ST8yjX
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το αεροσκάφος ήταν ένα Bombardier Challenger 650, επιχειρηματικό τζετ, το οποίο ήταν καταχωρημένο σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Χιούστον.
Η FAA και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) θα αναλάβουν τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος.
Το αεροπορικό ατύχημα σημειώθηκε εν μέσω ισχυρής χιονοθύελλας που πλήττει τη βορειοανατολική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Μέιν επικρατούν θερμοκρασίες υπό το μηδέν, ενώ ελαφρά χιονόπτωση και περιορισμένη ορατότητα ενδέχεται να συνέβαλαν στις συνθήκες του δυστυχήματος.
Σε αρχικό στάδιο η έρευνα
Οι αρχές βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της έρευνας, συλλέγοντας στοιχεία για τα αίτια της συντριβής, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την κατάσταση των επιβατών τις επόμενες ώρες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα