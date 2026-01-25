Τουλάχιστον 80 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν στη Βενεζουέλα

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΚΟΣΜΟΣ
Βενεζουέλα πολιτικοί κρατούμενοι

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν απελευθερωθεί 626 κρατούμενοι

Η διαδικασία αποφυλάκισης πολιτικών κρατουμένων βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βενεζουέλα, με τουλάχιστον 80 άτομα να αφήνονται ελεύθερα σήμερα Κυριακή από φυλακές σε όλη τη χώρα, όπως ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση Foro Penal.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες  ανέφερε την Παρασκευή ότι μέχρι στιγμής έχουν απελευθερωθεί 626 κρατούμενοι, όμως δεν έδωσε κάποιο χρονοδιάγραμμα για την αποφυλάκιση και των υπολοίπων. Η Ροντρίγκες  ανέφερε επίσης ότι αύριο Δευτέρα πρόκειται να επικοινωνήσει με τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ, για να ζητήσει από τον ΟΗΕ να επαληθεύσει τους καταλόγους με τα ονόματα όσων έχουν αποφυλακιστεί μέχρι τώρα στη χώρα της.

Την ίδια ώρα ο διευθυντής της οργάνωσης Foro Penal, Αλφρέδο Ρομέρο, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter)  ότι σήμερα αποφυλακίστηκαν 80 κρατούμενοι από φυλακές σε όλη τη χώρα και ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλοι εντός της ημέρες.

Το Foro Penal ωστόσο, από τις 8 Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα δεν είχε επιβεβαιώσει την αποφυλάκιση παρά μόνο 156 πολιτικών κρατουμένων.

