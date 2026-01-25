Οργή στην Τουρκία μετά τον εντοπισμό ακέφαλου πτώματος γυναίκας σε κάδο σκουπιδιών, αντιδρούν οι φεμινιστικές οργανώσεις

Οι ερευνητές ανακοίνωσαν πως το θύμα είναι μια υπήκοος του Ουζμπεκιστάν ηλικίας 37 ετών - Συνέλαβαν στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης δύο υπόπτους

τουρκικά μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας την αγανάκτηση φεμινιστικών ενώσεων.



Το θύμα ήταν τυλιγμένο με σεντόνι και το είχαν πετάξει μέσα σε κάδο σκουπιδιών στο δήμο του Σισλί, όπου ανακαλυφθηκε χθες, Σάββατο, το βράδυ από ένα άνδρα που έψαχνε για ανακυκλώσιμα υλικά, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων DHA.



🔴 SONDAKİKA | Cesetten alınan parmak izi sorgusu sonucu maktulün, Özbekistan Uyruklu Durdona Khakimova olduğu tespit edildi. pic.twitter.com/RdujSufUjb — İhsan Yalçın (@ihsanyalcinTR) January 24, 2026 Οι ερευνητές ανακοίνωσαν πως το θύμα είναι μια υπήκοος του Ουζμπεκιστάν ηλικίας 37 ετών.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρει το κεφάλι ούτε τα πόδια του θύματος, όμως εξετάζοντας τις εικόνες από κάμερες επιτήρησης, οι ερευνητές είδαν δύο άνδρες να αφήνουν μια βαλίτσα σε έναν άλλο κάδο.



Το περιεχόμενο αυτής της βαλίτσας δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό.







🔴ŞİŞLİ’DE KADIN CİNAYETİ



İstanbul Şişli Duatepe Mahallesi’nde bir çöp konteynerinde bulunan cesedin, 37 yaşındaki Durdona Khakimova’ya ait olduğu belirlendi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde 2 şüphelinin bir valizle konteynerlerin yanına geldiği tespit edildi. Olayın… pic.twitter.com/JmLKKUtbKi — İhsan Yalçın (@ihsanyalcinTR) January 25, 2026

«Δεν γνωρίζουμε ακόμα το όνομα του θύματος, όμως γνωρίζουμε ότι αυτό το έγκλημα είναι καρπός της ανδρικής βίας!», έγραψε στο X η οργάνωση «Φεμινίστριες κατά της γυναικοκτονίας» και υποσχέθηκε ότι θα «κατέβει στο δρόμο» για να μην υπάρξουν άλλα θύματα.



Durdona Khokimova Ümraniye'de öldürüldü, bedeni parçalara ayrıldı ve Şişli'de çöp konteynerinde bulundu.

Katilleri cani değil, hasta değil sadece erkek.

Erkekler kadınları öldürebiliyor çünkü biliyorlar ki iyi hal indirimi var, infazla afla dışarı çıkma ihtimalleri var. pic.twitter.com/ieySuwRLF6 — Aralık Feminist Kolektif (@aralikfeminist) January 25, 2026 Ο δήμαρχος του Σισλί, ο Ρεσούλ Εμρά Σαχάν, ο οποίος είχε συλληφθεί και φυλακισθεί ταυτόχρονα με τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου στη διάρκεια μιας επιχείρησης καταστολής που πιστεύεται ευρέως ότι είχε πολιτικά κίνητρα, δήλωσε ότι οι φόνοι αυτοί αποτελούν «μείζον κοινωνικό πρόβλημα».



«Οι γυναικοκτονίες μετατρέπονται σε μια σφαγή που δεν σταματά να διευρύνεται, τροφοδοτούμενη από την ατιμωρησία, την αμέλεια και τη σιωπή», έγραψε στο X, απαιτώντας συντονισμένη δράση για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα.



Η Τουρκία δεν δημοσιοποιεί επίσημα στοιχεία για τις γυναικοκτονίες, αφήνοντας την αποστολή αυτή στις οργανώσεις γυναικών, οι οποίες συγκεντρώνουν δεδομένα για τους φόνους και για άλλους ύποπτους θανάτους γυναικών από άρθρα του Τύπου.



Σύμφωνα με τους αριθμούς που έχουν συγκεντρωθεί από την οργάνωση «Θα βάλουμε τέλος στις γυναικοκτονίες», στη διάρκεια του 2025 294 γυναίκες σκοτώθηκαν από άνδρες και 297 γυναίκες βρέθηκαν νεκρές σε ύποπτες συνθήκες.