Οργή στην Τουρκία μετά τον εντοπισμό ακέφαλου πτώματος γυναίκας σε κάδο σκουπιδιών, αντιδρούν οι φεμινιστικές οργανώσεις

Οι ερευνητές ανακοίνωσαν πως το θύμα είναι μια υπήκοος του Ουζμπεκιστάν ηλικίας 37 ετών - Συνέλαβαν στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης δύο υπόπτους

Το ακέφαλο πτώμα μιας γυναίκας, το οποίο ήταν επίσης ακρωτηριασμένο στα πόδια, ανακαλύφθηκε την περασμένη νύκτα μέσα σε κάδο σκουπιδιών στην Κωνσταντινούπολη, μεταδίδουν σήμερα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας την αγανάκτηση φεμινιστικών ενώσεων.

Το θύμα ήταν τυλιγμένο με σεντόνι και το είχαν πετάξει μέσα σε κάδο σκουπιδιών στο δήμο του Σισλί, όπου ανακαλυφθηκε χθες, Σάββατο, το βράδυ από ένα άνδρα που έψαχνε για ανακυκλώσιμα υλικά, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Οι ερευνητές ανακοίνωσαν πως το θύμα είναι μια υπήκοος του Ουζμπεκιστάν ηλικίας 37 ετών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρει το κεφάλι ούτε τα πόδια του θύματος, όμως εξετάζοντας τις εικόνες από κάμερες επιτήρησης, οι ερευνητές είδαν δύο άνδρες να αφήνουν μια βαλίτσα σε έναν άλλο κάδο.

Το περιεχόμενο αυτής της βαλίτσας δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό.

Μερικές ώρες αργότερα, η αστυνομία συνέλαβε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης δύο υπόπτους, επίσης ουζμπεκικής υπηκοότητας, την ώρα που προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν τη χώρα, διευκρίνισε το DHA. Στη συνέχεια συνελήφθη ένας τρίτος ύποπτος.


Οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών εξέφρασαν την αγανάκτησή τους και έκαναν έκκληση για πορείες διαμαρτυρίες απαιτώντας να ληφθούν μέτρα κατά των γυναικοκτονιών.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμα το όνομα του θύματος, όμως γνωρίζουμε ότι αυτό το έγκλημα είναι καρπός της ανδρικής βίας!», έγραψε στο X η οργάνωση «Φεμινίστριες κατά της γυναικοκτονίας» και υποσχέθηκε ότι θα «κατέβει στο δρόμο» για να μην υπάρξουν άλλα θύματα.

Ο δήμαρχος του Σισλί, ο Ρεσούλ Εμρά Σαχάν, ο οποίος είχε συλληφθεί και φυλακισθεί ταυτόχρονα με τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου στη διάρκεια μιας επιχείρησης καταστολής που πιστεύεται ευρέως ότι είχε πολιτικά κίνητρα, δήλωσε ότι οι φόνοι αυτοί αποτελούν «μείζον κοινωνικό πρόβλημα».

«Οι γυναικοκτονίες μετατρέπονται σε μια σφαγή που δεν σταματά να διευρύνεται, τροφοδοτούμενη από την ατιμωρησία, την αμέλεια και τη σιωπή», έγραψε στο X, απαιτώντας συντονισμένη δράση για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα.

Η Τουρκία δεν δημοσιοποιεί επίσημα στοιχεία για τις γυναικοκτονίες, αφήνοντας την αποστολή αυτή στις οργανώσεις γυναικών, οι οποίες συγκεντρώνουν δεδομένα για τους φόνους και για άλλους ύποπτους θανάτους γυναικών από άρθρα του Τύπου.

Σύμφωνα με τους αριθμούς που έχουν συγκεντρωθεί από την οργάνωση «Θα βάλουμε τέλος στις γυναικοκτονίες», στη διάρκεια του 2025 294 γυναίκες σκοτώθηκαν από άνδρες και 297 γυναίκες βρέθηκαν νεκρές σε ύποπτες συνθήκες.

