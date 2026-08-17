Τουλάχιστον 7 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Ιντιάνα των ΗΠΑ με σπίτια κι αυτοκίνητα κάτω από την επιφάνεια του νερού, βίντεο

August 16. Still summer. SO much hail fell in Douglas Co. near Denver they had to bust out the snow plows. Insane. pic.twitter.com/U8YGw8dQti — Josh Helmuth KRDO13 (@Jhelmuth) August 17, 2026



Η απειλή μετακινείται ανατολικότερα

FLOOD UPDATE: Back-to-back days of moderate flooding have swamped the midwest, as communities begin the long road to recovery. Unfortunately, the flooding has turned deadly. The threat isn’t over yet, with risks of additional flooding continuing today. #INwx pic.twitter.com/Im1iuDVz10 — WeatherNation (@WeatherNation) August 16, 2026

Το καταστροφικό κύμα κακοκαιρίας δεν περιορίστηκε στην Ιντιάνα. Ισχυρές καταιγίδες, ανεμοστρόβιλοι, θυελλώδεις άνεμοι και αιφνίδιες πλημμύρες έπληξαν τις προηγούμενες ημέρες μεγάλο τμήμα των Μεσοδυτικών ΗΠΑ, μεταξύ άλλων το Ιλινόι, το Οχάιο και το Κεντάκι.Χαρακτηριστικές πάντως είναι κι οι εικόνες από το Ντένβερ, όπου τεράστιοι όγκοι από χαλάζι έχουν κιαλύψει τους δρόμους με αποτέλεσμα να χρειάζονται... εκχιονιστικά για να απομακρυνθεί από το οδικό δίκτυο.Σε ορισμένα σημεία οι ριπές των ανέμων πλησίασαν τα 160 χλμ./ώρα, ξεριζώνοντας δέντρα, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και ρίχνοντας γραμμές ηλεκτροδότησης. Στην κορύφωση της κακοκαιρίας, εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.Ο κυβερνήτης της Ιντιάνα, Μάικ Μπράουν, κήρυξε την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ εγκρίθηκε και ομοσπονδιακή βοήθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής.Παρότι η εικόνα στην Ιντιάνα παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση, το μέτωπο της κακοκαιρίας κινείται προς τα ανατολικά. Προειδοποιήσεις για πλημμύρες βρίσκονται σε ισχύ σε περιοχές της Δυτικής Βιρτζίνια, του νοτιοανατολικού Οχάιο και του βορειοανατολικού Κεντάκι, καθώς νέες καταιγίδες μπορούν να προκαλέσουν επικίνδυνες αιφνίδιες πλημμύρες.Οι Αρχές επιμένουν ιδιαίτερα στον κίνδυνο που κρύβουν οι πλημμυρισμένοι δρόμοι, καλώντας τους οδηγούς να μην επιχειρούν να διασχίσουν σημεία που έχουν καλυφθεί από νερό. Ακόμη και όταν η στάθμη φαίνεται χαμηλή, το οδόστρωμα μπορεί να έχει υποχωρήσει ή τα ισχυρά ρεύματα να παρασύρουν ένα όχημα.Για τις πληγείσες περιοχές της Ιντιάνα, πάντως, η υποχώρηση των υδάτων αποκαλύπτει πλέον το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Οι επιχειρήσεις διάσωσης δίνουν σταδιακά τη θέση τους στην αποτίμηση των ζημιών και σε μια δύσκολη επιχείρηση αποκατάστασης κατοικιών, επιχειρήσεων, δρόμων και βασικών υποδομών.