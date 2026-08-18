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Σάλος στην Κολομβία με υπουργό που πήγε σε παραλία λίγα 24ωρα μετά τον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, «επέστρεψα αμέσως στη δουλειά», απαντά
Πρόκειται για τον υπουργό Στεγαστικής Πολιτικής, Χάιμε Αντρές Μπελτράν - Σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε πως είχε καιρό να δει την σύζυγό και τα παιδιά του
Η σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 300 ανθρώπους όταν σάρωσε τη δυτική Κολομβία τη 10η Αυγούστου, μόλις τρεις ημέρες αφού ανέλαβε τα καθήκοντά της η κυβέρνηση υπό τον πρόεδρο της λεγόμενης σκληρής δεξιάς, τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.
Το Σαββατοκύριακο γνώρισαν ευρεία διάδοση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο με τον υπουργό Στεγαστικής Πολιτικής, τον Χάιμε Αντρές Μπελτράν, σε στιγμές χαλάρωσης σε παραλία στην πόλη Σάντα Μάρτα.
Η αριστερή αντιπολίτευση τόνισε πως ετοιμάζεται να υποβάλει πρόταση μομφής σε βάρος του υπουργού που αποφάσισε να κάνει «διακοπές» σε τόσο κρίσιμη στιγμή για την κρίση που αφορά άμεσα το χαρτοφυλάκιό του, προσάπτοντάς του αμέλεια αν όχι παράβαση καθήκοντος, ενώ χιλιάδες οικογένειες έχουν χρειάζονται βοήθεια.
Si con este relajo maneja un terremoto que pasa cada 20 años, no me imagino el día a día del Ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltran. pic.twitter.com/shvqbpQJPF— Juliana Vásquez (@julianavasquez) August 18, 2026
Σχεδόν 27.000 κατοικίες καταστράφηκαν, εν μέρει ή ολοσχερώς, εξαιτίας του σεισμού.
El ministro de vivienda—Jaime Andres Beltrán, el pastorecito mentiroso— de paseo en hotel de lujo mientras cientos de miles de colombianos duermen en la calle.— Alex Quiñones .•. (@aqmoncaleanowtr) August 17, 2026
Cuatro años de infamia pic.twitter.com/di0TT29wZm
«Δεν πήγα διακοπές»Χθες ο υπουργός Μπελτράν προσπάθησε να αντιπαρέλθει τις επικρίσεις που δέχεται. «Δεν πήγα να κάνω διακοπές, ήθελα να περάσω μερικές ώρες με τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου, είχα να τους δω μέρες», και μετά «επέστρεψα αμέσως» στη δουλειά, διαβεβαίωσε μέσω X.
Construir viviendas es tan importante como sostener hogares, desde el amor, el ejemplo y el respeto.— Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) August 17, 2026
Soy ministro de Vivienda, pero también soy un padre de familia presente, comprometido y sensible ante lo que está pasando en nuestro país.
Comparto y entiendo la preocupación… pic.twitter.com/8AAl9V8KlP
Λιγοστεύουν οι ελπίδες για ζωή στα συντρίμμιαΜια εβδομάδα μετά την καταστροφή, οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες στα συντρίμμια έχουν σχεδόν μηδενιστεί.
Όμως οι ανάγκες για ανθρωπιστική βοήθεια είναι ολοένα μεγαλύτερες και πιο πιεστικές. Πάρκα και δρόμοι στην Κάλι, στην Περέιρα και άλλες περιοχές που χτυπήθηκαν από τον σεισμό έχουν μετατραπεί σε καταυλισμούς αστέγων μετά την καταστροφή.
Ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια, νέος στην πολιτική, που ανέλαβε την εξουσία την 7η Αυγούστου, έκανε την τελευταία εβδομάδα επισκέψεις-αστραπές σε περιοχές που χτυπήθηκαν από τον σεισμό και υποσχέθηκε επιδοτήσεις στους πληγέντες για την απόκτηση νέων κατοικιών.
Χθες υπολόγισε ότι οι ζημίες εξαιτίας του σεισμού θα φτάσουν τα 30 τρισεκατομμύρια πέσος (σχεδόν 10 δισεκ. ευρώ), ποσό που χαρακτήρισε ακόμη «προκαταρκτικό».
Την Κυριακή επισκέφτηκε τον Τσοκό, τον πιο φτωχό νομό της χώρας, όπου βρισκόταν το επίκεντρο του σεισμού.
Αλλά ο αρχηγός του κράτους, 48 ετών, επικρίθηκε και αυτός διότι πέταγε από το θωρακισμένο αυτοκίνητο που τον μετέφερε σε πολίτες μπάλες ποδοσφαίρου με το σλόγκαν της προεκλογικής εκστρατείας του («με δύναμη για την πατρίδα»), την ώρα που οι κάτοικοι στερούνται τα πάντα.
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