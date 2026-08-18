Νέα ένταση Ρωσίας-Ιαπωνίας για τις Κουρίλες νήσους: Η Μόσχα κάλεσε τον Ιάπωνα πρεσβευτή
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Νέα ένταση Ρωσίας-Ιαπωνίας για τις Κουρίλες νήσους: Η Μόσχα κάλεσε τον Ιάπωνα πρεσβευτή

Το ταξίδι Πούτιν στα διαφιλονικούμενα νησιά προκάλεσε την αντίδραση του Τόκιο – Αιχμές Λαβρόφ κατά των ιαπωνικών αρχών

Νέα ένταση Ρωσίας-Ιαπωνίας για τις Κουρίλες νήσους: Η Μόσχα κάλεσε τον Ιάπωνα πρεσβευτή
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Ο Ιάπωνας πρεσβευτής στη Μόσχα κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας όπου αναμένεται να προσέλθει σήμερα, ανακοίνωσε η Μόσχα, αφού επίσκεψη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στις Κουρίλες νήσους ανακίνησε εδαφική διένεξη των δυο κρατών.

Η ρωσοϊαπωνική σχέση δηλητηριάζεται εξαιτίας της διένεξης για τέσσερα από τα νησιά του αρχιπελάγους αυτού, που κατέλαβε ο σοβιετικός στρατός το 1945, τις τελευταίες μέρες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ιαπωνία τα διεκδικεί· η Ρωσία τα θεωρεί μέρος της επικράτειάς της.

Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε επίσημη επίσκεψη εκεί την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που προκάλεσε οργή στο Τόκιο, που κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή.



Η Μόσχα ανταπέδωσε καλώντας με τη σειρά της τον Ιάπωνα πρεσβευτή Άκιρα Μούτο.

Οι ιαπωνικές αρχές «ξεπέρασαν τα όρια της ευπρέπειας» καταγγέλλοντας το ταξίδι του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, έκρινε σε επιτιμητικό τόνο χθες Δευτέρα ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ.

«Καλέσαμε τον πρεσβευτή της Ιαπωνίας», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αλλά η ιαπωνική διπλωματία απάντησε αρχικά πως δεν μπορούσε να πάει αμέσως.

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«Είτε επειδή δεν βρισκόταν στη Μόσχα, είτε επειδή δεν ήταν καλά, δεν καταλάβαμε ακριβώς τον λόγο», πρόσθεσε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Έπειτα από τις δηλώσεις του επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, ο πρεσβευτής «ξαφνικά αισθάνθηκε καλύτερα και θα προσέλθει αύριο στο υπουργείο Εξωτερικών», δήλωσε αργότερα η εκπρόσωπός του Μαρία Ζαχάροβα στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι αναμένει τον Άκιρα Μούτο σήμερα για να του θέσει το ζήτημα «της συμπεριφοράς των ιαπωνικών αρχών» και της αποστολής του.
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