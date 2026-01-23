Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σταθερός σύμμαχος του ΝΑΤΟ η Ελλάδα, έχει επιτύχει με συνέπεια τους στόχους για τις αμυντικές δαπάνες
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σταθερός σύμμαχος του ΝΑΤΟ η Ελλάδα, έχει επιτύχει με συνέπεια τους στόχους για τις αμυντικές δαπάνες

Είναι εντυπωσιακός ο εκσυγχρονισμός των ενόπλων δυνάμεών της σημειώνει με αφορμή την συνάντηση που είχε με τον αναπληρωτή υφυπουργό Πολέμου των ΗΠΑ  Ντέιβιντ Μπέικερ

"Ήταν υπέροχο να φιλοξενήσουμε τον αναπληρωτή υφυπουργό Πολέμου, υπεύθυνο για την ευρωπαϊκή πολιτική και την πολιτική του ΝΑΤΟ Ντέιβιντ Μπέικερ (David Baker), στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα και να τονίσουμε τους ισχυρούς αμυντικούς δεσμούς μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας", αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο Χ.

"Ως σταθερός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα έχει επιτύχει με συνέπεια τους στόχους της Συμμαχίας όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες και βρίσκεται σε διαδικασία εντυπωσιακού εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεών της, πραγματοποιώντας συγκεκριμένες συνεισφορές που προωθούν τη διαλειτουργικότητα και ενισχύουν τη συλλογική μας ασφάλεια", προσθέτει.

Δείτε την ανάρτησή της

