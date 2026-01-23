Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σταθερός σύμμαχος του ΝΑΤΟ η Ελλάδα, έχει επιτύχει με συνέπεια τους στόχους για τις αμυντικές δαπάνες
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σταθερός σύμμαχος του ΝΑΤΟ η Ελλάδα, έχει επιτύχει με συνέπεια τους στόχους για τις αμυντικές δαπάνες
Είναι εντυπωσιακός ο εκσυγχρονισμός των ενόπλων δυνάμεών της σημειώνει με αφορμή την συνάντηση που είχε με τον αναπληρωτή υφυπουργό Πολέμου των ΗΠΑ Ντέιβιντ Μπέικερ
"Ήταν υπέροχο να φιλοξενήσουμε τον αναπληρωτή υφυπουργό Πολέμου, υπεύθυνο για την ευρωπαϊκή πολιτική και την πολιτική του ΝΑΤΟ Ντέιβιντ Μπέικερ (David Baker), στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα και να τονίσουμε τους ισχυρούς αμυντικούς δεσμούς μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας", αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο Χ.
"Ως σταθερός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα έχει επιτύχει με συνέπεια τους στόχους της Συμμαχίας όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες και βρίσκεται σε διαδικασία εντυπωσιακού εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεών της, πραγματοποιώντας συγκεκριμένες συνεισφορές που προωθούν τη διαλειτουργικότητα και ενισχύουν τη συλλογική μας ασφάλεια", προσθέτει.
Δείτε την ανάρτησή της
"Ως σταθερός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα έχει επιτύχει με συνέπεια τους στόχους της Συμμαχίας όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες και βρίσκεται σε διαδικασία εντυπωσιακού εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεών της, πραγματοποιώντας συγκεκριμένες συνεισφορές που προωθούν τη διαλειτουργικότητα και ενισχύουν τη συλλογική μας ασφάλεια", προσθέτει.
Δείτε την ανάρτησή της
It was wonderful to host Deputy Assistant Secretary @DeptofWar for European & NATO Policy David Baker in Athens last week and highlight the strong defense ties between the United States and Greece. As a steadfast NATO Ally, Greece has consistently met Alliance defense-spending… pic.twitter.com/5gr7Rza8xd— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 23, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα