Σχολικός τροχονόμος στο Σικάγο παίρνει μαθητή στην πλάτη για να μην βραχεί: Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Σικάγο ΗΠΑ βίντεο

Σχολικός τροχονόμος στο Σικάγο παίρνει μαθητή στην πλάτη για να μην βραχεί: Δείτε βίντεο

Λόγω της χιονόπτωσης, ο δρόμος ήταν γεμάτος νερό με τον σχολικό τροχονόμο να βρίσκει μια πρωτότυπη λύση για περάσει ο μαθητής τον δρόμο στεγνός

Σχολικός τροχονόμος στο Σικάγο παίρνει μαθητή στην πλάτη για να μην βραχεί: Δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου ένας σχολικός τροχονόμος στο Σικάγο παίρνει στην... πλάτη του έναν μαθητή για τον περάσει στον δρόμο. Όπως φαίνεται στο βίντεο, που έφερε στη δημοσιότητα ο τηλεοπτικός σταθμός WGNTV, ο μαθητής δυσκολεύεται να περάσει τον δρόμο που έχει γεμίσει νερό, εξαιτίας ενός αγωγού νερού που είχε σπάσει, λόγω του ψύχους που επικρατεί στην περιοχή

Ο σχολικός τροχονόμος πλησιάζει τον μαθητή και φαίνεται κάτι να του λέει. Τότε με το ένα του χέρι, ενώ με το άλλο κρατάει την ταμπέλα με το ΣΤΟΠ, φορτώνει τον μαθητή στην πλάτη του και τον περνάει από τη διάβαση.

Μάλιστα, λίγο πριν διανύσει το πρώτο μέτρο, ο σχολικός τροχονόμος σκύβει και μαζεύει κάτι που μοιάζει με γάντι.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, ο σχολικός τροχονόμος δεν περνάει μόνο μια διάβαση με το παιδί στην πλάτη, αλλά δύο διαβάσεις.

Στη συνέχεια αποθέτει τον μαθητή στο πεζοδρόμιο, μιλάνε ενώ ο μαθητής δείχνει να τον ευχαριστεί.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης