Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Σχολικός τροχονόμος στο Σικάγο παίρνει μαθητή στην πλάτη για να μην βραχεί: Δείτε βίντεο
Λόγω της χιονόπτωσης, ο δρόμος ήταν γεμάτος νερό με τον σχολικό τροχονόμο να βρίσκει μια πρωτότυπη λύση για περάσει ο μαθητής τον δρόμο στεγνός
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου ένας σχολικός τροχονόμος στο Σικάγο παίρνει στην... πλάτη του έναν μαθητή για τον περάσει στον δρόμο. Όπως φαίνεται στο βίντεο, που έφερε στη δημοσιότητα ο τηλεοπτικός σταθμός WGNTV, ο μαθητής δυσκολεύεται να περάσει τον δρόμο που έχει γεμίσει νερό, εξαιτίας ενός αγωγού νερού που είχε σπάσει, λόγω του ψύχους που επικρατεί στην περιοχή
Ο σχολικός τροχονόμος πλησιάζει τον μαθητή και φαίνεται κάτι να του λέει. Τότε με το ένα του χέρι, ενώ με το άλλο κρατάει την ταμπέλα με το ΣΤΟΠ, φορτώνει τον μαθητή στην πλάτη του και τον περνάει από τη διάβαση.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, ο σχολικός τροχονόμος δεν περνάει μόνο μια διάβαση με το παιδί στην πλάτη, αλλά δύο διαβάσεις.
Στη συνέχεια αποθέτει τον μαθητή στο πεζοδρόμιο, μιλάνε ενώ ο μαθητής δείχνει να τον ευχαριστεί.
Μάλιστα, λίγο πριν διανύσει το πρώτο μέτρο, ο σχολικός τροχονόμος σκύβει και μαζεύει κάτι που μοιάζει με γάντι.
HERO CROSSING GUARD carried a kid on their back across a water soaked Chicago street on this frigid morning. @WGNMorningNews Skycam 9 was above the scene as this crossing guard went above and beyond.— Marcus Leshock (@marcusleshock) January 22, 2026
Well done! pic.twitter.com/POTZL7EsXt
