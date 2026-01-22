Το Master Plan $25 δισ. για τη «Νέα Γάζα» παρουσίασε ο γαμπρός του Τραμπ: Ανάπτυξη σε τέσσερις φάσεις με κατοικίες και τουριστικές ζώνες

Ένα φιλόδοξο σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας (την οποία ο ίδιος ο Τραμπ χαρακτήρισε ως ένα), με εκκίνηση από τη νότια περιοχή και απαιτούμενες επενδύσεις που εκτιμώνται σε τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια, παρουσίασε οκατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τοστο Νταβός, σκιαγραφώντας ένα αναπτυξιακό όραμα που βασίζεται στην ασφάλεια, την αποστρατιωτικοποίηση μέσω αφοπλισμού τηςκαι τις αρχές της ελεύθερης αγοράς.Το σχέδιο εκτείνεται σε τέσσερις φάσεις και ξεκινά από τη Ράφα, περνά από τη Χαν Γιούνις και καταλήγει στην Πόλη της Γάζας.Σύμφωνα με τον Κούσνερ, τα αναπτυξιακά σχέδια του Συμβουλίου Ειρήνης στη Γάζα περιλαμβάνουν:- Συνεργασία με τη Χαμάς για την αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής- Μετατόπιση της εξάρτησης της Γάζα από την ξένη βοήθεια- Διαίρεση της Γάζας σε «κατοικημένες» και «παραθαλάσσιες τουριστικές» ζώνες- Κατασκευή 100.000 κατοικιών στη Ράφα, καθώς και στη «Νέα Γάζα»Κατά την ομιλία του, ο γαμπρός του πρώην προέδρου των ΗΠΑ,παρουσίασε διαφάνειες που αποτύπωναν τη σταδιακή ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, ξεκινώντας από τον νότο. Σύμφωνα με τον Κούσνερ, η πόλη της Ράφα, η οποία υπέστη εκτεταμένες καταστροφές κατά τη διάρκεια της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της Χαμάς, θα μπορούσε να ανοικοδομηθεί μέσα σε δύο έως τρία χρόνια. Το συνολικό κόστος του σχεδίου για ολόκληρη τη Γάζα, όπως αποτυπώνεται στις διαφάνειες, ανέρχεται σε τουλάχιστονχωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ποιοι θα αναλάβουν τη χρηματοδότηση.

υπογράμμισε ότι «το νούμερο ένα ζήτημα είναι η ασφάλεια», σημειώνοντας πως βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τογια τρόπους αποκλιμάκωσης, ενώ επόμενο βήμα – όπως είπε – είναι η συνεργασία με τη Χαμάς για την αποστρατιωτικοποίηση. «Χωρίς ασφάλεια, κανείς δεν θα επενδύσει, κανείς δεν θα έρθει να χτίσει. Χρειαζόμαστε επενδύσεις για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας», ανέφερε. Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για στροφή τηςμακριά από τη χρόνια εξάρτηση από τη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια, με τη χρήση «αρχών ελεύθερης αγοράς» ως βασικό εργαλείο οικονομικής ανασυγκρότησης.Το σχέδιο προβλέπει τη διαίρεση της Λωρίδας της Γάζας σε ζώνες «κατοικίας» και «μικτής παράκτιας τουριστικής ανάπτυξης», με τον Κούσνερ να παρουσιάζει απεικονίσεις υψηλών παράκτιων πύργων για μια περιοχή που αποκάλεσεΣτη Ράφα προβλέπεται η κατασκευήκαθώς και υποδομές για «100% απασχόληση» και «ευκαιρίες για όλους». Επιπλέον, προβλέπεται η ανάπτυξη 75 ιατρικών εγκαταστάσεων, άνω των 200 εκπαιδευτικών κέντρων, καθώς και 180 πολιτιστικών, θρησκευτικών και επαγγελματικών κέντρων.Ο Κούσνερ, με προϋπηρεσία στον χώρο του real estate, επανέλαβε την άποψή του ότι η Γάζα διαθέτει «πολύτιμη παραθαλάσσια ιδιοκτησία», λέγοντας ότι στη Μέση Ανατολή «χτίζονται πόλεις δύο και τριών εκατομμυρίων κατοίκων μέσα σε τρία χρόνια», κάτι που –όπως τόνισε– είναι «απολύτως εφικτό αν υπάρξει πολιτική βούληση».Αναφερόμενος στην περίοδο μετά την υπογραφή της αρχικής συμφωνίας κατάπαυσης πυρός μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, ο Κούσνερ είπε ότι, παρά το κλίμα πανηγυρισμών, ο ίδιος και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ,ανησυχούσαν για το «τι ακολουθεί». «Η ειρήνη είναι διαφορετική από μια επιχειρηματική συμφωνία, γιατί αλλάζεις νοοτροπίες και συμπεριφορές», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας τις προσπάθειες για τη Γάζα «πολύ επιχειρηματικές».Στην εκδήλωση παρενέβη εκ νέου ο, ευχαριστώντας τονκαι τον Γουίτκοφ για τον ρόλο τους στη διαπραγμάτευση της ειρηνευτικής συμφωνίας και στην εκπόνηση του σχεδίου για τη Γάζα. «Είμαι άνθρωπος του real estate. Όλα έχουν να κάνουν με την τοποθεσία και πρόκειται για ένας πολύ όμορφο κομμάτι γης», είπε, προσθέτοντας ότι «οι άνθρωποι που ζουν τόσο άσχημα θα μπορούσαν να ζήσουν τόσο καλά»., κλείνοντας την ομιλία του, απηύθυνε έκκληση για ηρεμία, λέγοντας: «Απλώς ηρεμήστε για 30 ημέρες. Νομίζω ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει. Ας προσπαθήσουμε να δουλέψουμε μαζί. Ο στόχος μας είναι η ειρήνη μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού λαού».Στο τέλος της τελετής τουανακοινώθηκε ότι το πέρασμα τηςθα επαναλειτουργήσει την επόμενη εβδομάδα. Το πέρασμα της Ράφα, το μοναδικό που δεν βρισκόταν υπό ισραηλινό έλεγχο πριν από τον πόλεμο, παραμένει κλειστό από τον Μάιο του 2024, όταν το Ισραήλ ανέλαβε τον έλεγχο της πλευράς της Γάζας, δηλώνοντας αργότερα ότι θα παραμείνει κλειστό «μέχρι νεωτέρας».