Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Εντόπισαν σπασμένο σύνδεσμο στις ράγες - Στους 40 οι νεκροί από τον εκτροχιασμό και τη σύγκρουση τρένων

Τα πρώτα τεχνικά ευρήματα

Σεστις ράγες εστιάζουν οι ειδικοί που διερευνούν τα αίτια του εκτροχιασμού τρένου υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία την Κυριακή, δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστονΣύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters και η οποία έχει ενημερωθεί για τα πρώτα ευρήματα της έρευνας, οι τεχνικοί που εξέτασαν τις ράγες στο σημείο του δυστυχήματος εντόπισανστον σύνδεσμο που ενώνει τα τμήματα της σιδηροτροχιάς. Όπως εκτιμάται, η βλάβη αυτή υπήρχε εδώ και αρκετό διάστημα και είχε δημιουργήσει κενό ανάμεσα στα τμήματα της ράγας, το οποίοκαθώς συνέχιζαν να διέρχονται συρμοί από το συγκεκριμένο σημείο.Ο εκτροχιασμός σημειώθηκε κοντά στο Ανταμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβας, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης. Τα εκτροχιασμένα βαγόνια συγκρούστηκαν με διερχόμενο συρμό από την αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα και το δεύτερο τρένο να βγει από τις ράγες.Η πηγή, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, ανέφερε ότι οι τεχνικοί θεωρούν τονκαθοριστικό στοιχείο για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών του δυστυχήματος. Φωτογραφία που αποτυπώνει το κενό στη ράγα, και η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από την Guardia Civil, έχει ήδη συμπεριληφθεί στο αποδεικτικό υλικό, με το σημείο να έχει σημανθεί και να εξετάζεται από πραγματογνώμονες.Η ισπανική Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF), που έχει αναλάβει τη συνολική διερεύνηση του δυστυχήματος, δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό. Αντίστοιχα, δεν υπήρξε επίσημη αντίδραση ούτε από τον ισπανικό διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών Adif ούτε από το υπουργείο Μεταφορών της Ισπανίας, που εποπτεύει τη CIAF.Ο πρόεδρος της Renfe, Alvaro Fernández Heredia, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser, δήλωσε ότι είναι πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα για τα αίτια, χαρακτήρισε ωστόσο τις συνθήκες του δυστυχήματος, προσθέτοντας ότι «το ανθρώπινο λάθος ουσιαστικά αποκλείεται».Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, τα πρώτα βαγόνια του τρένου της ιδιωτικής ισπανικής εταιρείας Iryo πέρασαν πάνω από το κενό στις ράγες χωρίς να εκτροχιαστούν. Ωστόσο, το όγδοο και τελευταίο βαγόνι βγήκε από την τροχιά, συμπαρασύροντας και το έβδομο καθώς και το έκτο βαγόνι, γεγονός που οδήγησε στην τραγωδία.Η Iryo είναι ιδιωτικός σιδηροδρομικός πάροχος, με βασικό μέτοχο τον ιταλικό κρατικό όμιλο σιδηροδρόμων Ferrovie dello Stato. Το τρένο που ενεπλάκη στο δυστύχημα είναι τύπου Frecciarossa 1000, το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιείται στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ιταλίας.Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρθηκαν στο πρακτορείο Reuters, η κατασκευάστρια εταιρεία Hitachi Rail είχε πραγματοποιήσει τακτικό έλεγχο του συρμού, χωρίς να εντοπιστεί οποιαδήποτε ανωμαλία. Παράλληλα, ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, δήλωσε ότι το τρένο ήταν ηλικίας μικρότερης των τεσσάρων ετών και ότι η συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμήτον περασμένο Μάιο.