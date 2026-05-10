Πακιστάν: Επίθεση καμικάζι σε αστυνομική εγκατάσταση με 12 νεκρούς
Ένοπλοι εισέβαλαν σε συγκρότημα της αστυνομίας στην πόλη Μπανού μετά από έκρηξη παγιδευμένου οχήματος

Βομβιστής-καμικάζι πυροδότησε όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά σε σημείο ελέγχου εγκατάστασης της αστυνομίας και κατόπιν άλλοι εξτρεμιστές άνοιξαν πυρ εναντίον του προσωπικού της στο βορειοδυτικό Πακιστάν χθες Σάββατο, επίθεση με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 12 αστυνομικοί, να τραυματιστούν άλλοι πέντε και να αγνοείται τουλάχιστον ακόμη ένας, ανακοίνωσε αξιωματικός.

Στη συνοικία Φάταχ Χελ της πόλης Μπανού αστυνομική εγκατάσταση υπέστη «εισβολή» ενόπλων, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μουχάμαντ Σατζάντ Χαν, αξιωματικός της αστυνομίας εκεί, προσθέτοντας πως έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος δώδεκα αστυνομικών και αγνοείται η τύχη άλλου, δέκατου τρίτου.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, επικαλούμενο επίσης αξιωματικό της αστυνομίας, ανέφερε ότι τρία μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Νωρίτερα, οι αρχές είχαν κάνει λόγο για ενέδρα εναντίον προσωπικού που έσπευδε στο σημείο για να επέμβει με «απώλειες», ωστόσο δεν έχουν δώσει περισσότερα στοιχεία ως αυτό το στάδιο.

