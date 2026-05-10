Δείτε live: Στο λιμάνι της Τενερίφης το MV Hondius, με ειδικά λεωφορεία και αεροπλάνα η μεταφορά των επαφών υψηλού κινδύνου

Οι επιβάτες αυτοί, εκ των οποίων κανείς δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα μόλυνσης, θα υποβληθούν σε εξετάσεις από τις ισπανικές υγειονομικές αρχές για να γίνει μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασής τους και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στην ξηρά με μικρά σκάφη, σύμφωνα με Ισπανούς αξιωματούχους.







Ειδικά λεωφορεία θα τους μεταφέρουν στο βασικό αεροδρόμιο του ισπανικού νησιού, σε απόσταση περίπου 10 λεπτών, όπου θα επιβιβαστούν σε αεροσκάφη με προορισμό τις χώρες τους.





Όλοι οι επιβάτες στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου προληπτικά.



Η απομάκρυνσή τους αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 09:30 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.



Οι Ισπανοί υπήκοοι θα είναι οι πρώτοι που θα αποβιβαστούν, με τις άλλες εθνικότητες να ακολουθούν σε ομάδες, όπως δήλωσαν χθες κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Τριάντα μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο και θα πλεύσουν στην Ολλανδία, όπου το πλοίο θα απολυμανθεί.



Πέντε Γάλλοι επιβάτες θα επαναπατριστούν σήμερα Πέντε Γάλλοι επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο θα επαναπατριστούν σήμερα με πτήση «υγειονομικού χαρακτήρα» στη Γαλλία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Υγείας και Εξωτερικών.



Η μεταφορά θα γίνει «με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που ισχύουν και σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΥ», πρόσθεσαν τα δύο υπουργεία.



Το MV Hondius έφθασε τα ξημερώματα κοντά στην Τενερίφη, ενόψει της προγραμματισμένης εσπευσμένης απομάκρυνσης σχεδόν 150 επιβατών και μελών του πληρώματος.



Φθάνοντας στη Γαλλία, καθώς ο ΠΟΥ θεωρεί όλους τους επιβαίνοντες «επαφές υψηλού κινδύνου», οι πέντε Γάλλοι επιβάτες «θα τεθούν σε καραντίνα σε νοσοκομείο για 72 ώρες, όπου θα γίνει πλήρης εκτίμηση της κατάστασης της υγείας τους πριν οργανωθεί η επιστροφή στην οικία τους, όπου θα παραμείνουν σε απομόνωση για 45 ημέρες, με την κατάλληλη παρακολούθηση», σύμφωνα με την ανακοίνωση.



Οι υγειονομικές αρχές στη συνέχεια θα παρακολουθούν τα πρόσωπα που έχουν εκτεθεί τον ιό αλλά δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα «στις αντίστοιχες περιοχές διαμονής τους».



Η παρακολούθηση θα περιλαμβάνει «μια αρχική επαφή και στη συνέχεια τακτικές επαφές για περίοδο έξι εβδομάδων –που αντιστοιχεί στην μέγιστη θεωρητικά περίοδο επώασης– καθώς και την παροχή των κατάλληλων υγειονομικών συστάσεων», σύμφωνα με την ανακοίνωση.



Το πλοίο αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακρωτηρίου, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησαν από τη χώρα να διαχειριστεί την απομάκρυνση των επιβατών μετά τον εντοπισμό εστίας χανταϊού.



Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς έφθασε χθες βράδυ στην Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά, μαζί με τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Πολιτικής Εδαφών της Ισπανίας, για να συντονίσουν την άφιξη του πλοίου.



Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι νόσησαν 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρεις που έχασαν τη ζωή τους – ζευγάρι Ολλανδών και Γερμανίδα. Έξι εξ αυτών έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν από τον ιό, άλλοι δύο είναι ύποπτα κρούσματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.



Ο χανταϊός συνήθως εξαπλώνεται από τα τρωκτικά, αλλά μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο ΠΟΥ έχει δηλώσει ότι ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό είναι χαμηλός, αλλά μέτριος για τους επιβάτες και το πλήρωμα του πλοίου.