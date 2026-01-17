Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Βενεζουέλα: Εκτός κυβέρνησης ο υπουργός Βιομηχανίας και στενός συνεργάτης του Μαδούρο
Βενεζουέλα: Εκτός κυβέρνησης ο υπουργός Βιομηχανίας και στενός συνεργάτης του Μαδούρο
Απόφαση της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες – Τον αντικαθιστά στο υπουργείο ο Λουίς Αντόνιο Βιγιέγας
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως απομάκρυνε από την κυβέρνηση τον Άλεξ Σάαμπ, άνθρωπο που θεωρείτο από τους πιο πιστούς του ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο.
«Ευχαριστώ τον σύντροφό μου Άλεξ Σάαμπ για το έργο του στην υπηρεσία της πατρίδας· θα αναλάβει πλέον νέα καθήκοντα», ανέφερε η προσωρινή πρόεδρος Ροδρίγκες μέσω Telegram, ανακοινώνοντας την αντικατάστασή του στο υπουργείο από τον Λουίς Αντόνιο Βιγιέγας.
Ο Άλεξ Σάαμπ, που είχε συλληφθεί το 2021 και φυλακιστεί στις ΗΠΑ, που τον κατηγορούσαν πως είχε δημιουργήσει σύστημα κατάχρησης ανθρωπιστικής βοήθειας προς όφελος του κ. Μαδούρο και της κυβέρνησής του, ανταλλάχτηκε τον Δεκέμβριο του 2023 με δέκα Αμερικανούς οι οποίοι ήταν φυλακισμένοι στη Βενεζουέλα. Ονομάστηκε υπουργός Βιομηχανίας τον Δεκέμβριο του 2024.
«Ευχαριστώ τον σύντροφό μου Άλεξ Σάαμπ για το έργο του στην υπηρεσία της πατρίδας· θα αναλάβει πλέον νέα καθήκοντα», ανέφερε η προσωρινή πρόεδρος Ροδρίγκες μέσω Telegram, ανακοινώνοντας την αντικατάστασή του στο υπουργείο από τον Λουίς Αντόνιο Βιγιέγας.
Ο Άλεξ Σάαμπ, που είχε συλληφθεί το 2021 και φυλακιστεί στις ΗΠΑ, που τον κατηγορούσαν πως είχε δημιουργήσει σύστημα κατάχρησης ανθρωπιστικής βοήθειας προς όφελος του κ. Μαδούρο και της κυβέρνησής του, ανταλλάχτηκε τον Δεκέμβριο του 2023 με δέκα Αμερικανούς οι οποίοι ήταν φυλακισμένοι στη Βενεζουέλα. Ονομάστηκε υπουργός Βιομηχανίας τον Δεκέμβριο του 2024.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα