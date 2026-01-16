Ιράν: Απαιτούν 7.000 δολάρια από συγγενείς για να παραδώσουν τις σορούς διαδηλωτών

Νοσηλευτές καλούν τους συγγενείς θυμάτων να σπεύσουν να παραλάβουν τις σορούς πριν τους προλάβουν οι δυνάμεις ασφαλείας - Δεν χρεώνουν οι Αρχές όσους δηλώνουν πως οι άνθρωποί τους ήταν μέλη της οργάνωσης Μπασίτζ και σκοτώθηκαν από διαδηλωτές