Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μεταδίδει ανακρίσεις και ομολογίες συλληφθέντων διαδηλωτών

Ο επικεφαλής των δικαστικών αρχών του Ιράν διεξήγαγε ο ίδιος, μπροστά στις κάμερες της κρατικής τηλεόρασης, τις ανακρίσεις των συλληφθέντων διαδηλωτών, με τους προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να εκφράζουν φόβους ότι αυτές οι σκηνοθετημένες «ομολογίες» είχαν ως στόχο να σπείρουν τον φόβο στη χώρα.