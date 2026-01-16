Ο Σαουδάραβας βασιλιάς Σαλμάν εισήχθη στο νοσοκομείο για εξετάσεις

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
O 90χρονος βασιλιάς Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις σε νοσοκομείο στο Ριάντ, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων σήμερα, Παρασκευή.
Βασιλιάς της μεγαλύτερης εξαγωγικής χώρας πετρελαίου στον κόσμο και σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, είχε λάβει ιατρική περίθαλψη για φλεγμονή των πνευμόνων το 2024.
Προήδρευσε τελευταία φορά σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.
