Ο Σαουδάραβας βασιλιάς Σαλμάν εισήχθη στο νοσοκομείο για εξετάσεις
Βασιλιάς Σαλμάν Νοσοκομείο Σαουδική Αραβία

Ο Σαουδάραβας βασιλιάς Σαλμάν εισήχθη στο νοσοκομείο για εξετάσεις

Προήδρευσε τελευταία φορά σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη

Ο Σαουδάραβας βασιλιάς Σαλμάν εισήχθη στο νοσοκομείο για εξετάσεις
O 90χρονος βασιλιάς Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις σε νοσοκομείο στο Ριάντ, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων σήμερα, Παρασκευή.

Βασιλιάς της μεγαλύτερης εξαγωγικής χώρας πετρελαίου στον κόσμο και σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, είχε λάβει ιατρική περίθαλψη για φλεγμονή των πνευμόνων το 2024.

Προήδρευσε τελευταία φορά σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.
