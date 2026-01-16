Τεράστια χιονοστιβάδα σε χιονοδρομικό κέντρο στη Ρωσία καταπίνει τα πάντα στο πέρασμά της, δείτε βίντεο
Μεγάλοι όγκοι χιονιού κατεβαίνουν τις πλαγιές του βουνού Έλμπρους πολύ γρήγορα σκεπάζοντας τμήματα του χιονοδρομικού κέντρου και περιοχές κοντά σε εγκαταστάσεις και πίστες

Μια τεράστια χιονοστιβάδα σημειώθηκε χθες, Πέμπτη (15/1), στο χιονοδρομικό κέντρο Έλμπρους στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκαρία της Ρωσίας.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media καταγράφει τη στιγμή που εκδηλώνεται η χιονοστιβάδα, με μεγάλους όγκους χιονιού να κατεβαίνουν τις πλαγιές του βουνού Έλμπρους πολύ γρήγορα σκεπάζοντας τμήματα του χιονοδρομικού κέντρου και περιοχές κοντά σε εγκαταστάσεις και πίστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τοπικές αρχές τέθηκαν άμεσα σε συναγερμό, ενώ ομάδες διάσωσης κινητοποιήθηκαν για προληπτικούς ελέγχους στην περιοχή, καθώς υπήρχαν φόβοι για εγκλωβισμένους.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ωστόσο οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το χιονοδρομικό κέντρο Έλμπρους βρίσκεται στον Καύκασο και αποτελεί δημοφιλή προορισμό για σκιέρ και ορειβάτες, αντιμετωπίζει συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα κατά τη χειμερινή περίοδο, με τις αρχές να προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο χιονοστιβάδων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους επισκέπτες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας και να αποφεύγουν τις επικίνδυνες περιοχές μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτίμηση της κατάστασης.
