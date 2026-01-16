Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Τεράστια χιονοστιβάδα σε χιονοδρομικό κέντρο στη Ρωσία καταπίνει τα πάντα στο πέρασμά της, δείτε βίντεο
Μεγάλοι όγκοι χιονιού κατεβαίνουν τις πλαγιές του βουνού Έλμπρους πολύ γρήγορα σκεπάζοντας τμήματα του χιονοδρομικού κέντρου και περιοχές κοντά σε εγκαταστάσεις και πίστες
Μια τεράστια χιονοστιβάδα σημειώθηκε χθες, Πέμπτη (15/1), στο χιονοδρομικό κέντρο Έλμπρους στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκαρία της Ρωσίας.
Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media καταγράφει τη στιγμή που εκδηλώνεται η χιονοστιβάδα, με μεγάλους όγκους χιονιού να κατεβαίνουν τις πλαγιές του βουνού Έλμπρους πολύ γρήγορα σκεπάζοντας τμήματα του χιονοδρομικού κέντρου και περιοχές κοντά σε εγκαταστάσεις και πίστες.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ωστόσο οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους επισκέπτες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας και να αποφεύγουν τις επικίνδυνες περιοχές μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτίμηση της κατάστασης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τοπικές αρχές τέθηκαν άμεσα σε συναγερμό, ενώ ομάδες διάσωσης κινητοποιήθηκαν για προληπτικούς ελέγχους στην περιοχή, καθώς υπήρχαν φόβοι για εγκλωβισμένους.
Holy shit, this morning this is scary! A massive avalanche struck the Elbrus Resort in Kabardino-Balkaria, Russia 🇷🇺 on January 15. pic.twitter.com/cl0RxbvlWS— Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 15, 2026
Το χιονοδρομικό κέντρο Έλμπρους βρίσκεται στον Καύκασο και αποτελεί δημοφιλή προορισμό για σκιέρ και ορειβάτες, αντιμετωπίζει συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα κατά τη χειμερινή περίοδο, με τις αρχές να προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο χιονοστιβάδων.
❄️TURISTAS CAPTAN UNA GRAN AVALANCHA DE NIEVE CERCA DEL MONTE— CANAL 26 (@canal26noticias) January 16, 2026
Los turistas capturaron una avalancha descendiendo de una montaña en el Cáucaso Norte de Rusia, cerca del Monte Elbrus. Nadie resultó herido.#Avalancha #Turistas #Canal26 pic.twitter.com/O7qrgvwgNm
