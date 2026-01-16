Γιατί ο Τραμπ δεν πατάει το κουμπί για επίθεση στο Ιράν: Ο ρόλος του Νετανιάχου και οι κυρώσεις σε στενό συνεργάτη του Χαμενεΐ

Η στρατιωτική επιλογή κατά της Τεχεράνης βρίσκεται πάντα στο τραπέζι, ωστόσο εσωτερικές φωνές και ο Νετανιάχου θεωρούν πως δεν είναι ακόμα η κατάλληλη στιγμή - Οι πιέσεις ανέβαλαν εκτελέσεις συλληφθέντων, λέει ο Λευκός Οίκος