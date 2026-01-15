Τέσσερις τραυματίες έπειτα από ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της Ουτρέχτης, δείτε βίντεο
Τέσσερις τραυματίες έπειτα από ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της Ουτρέχτης, δείτε βίντεο

Δεν είναι σαφές σε τι κατάσταση βρίσκονται - Άγνωστα παραμένουν τα αίτια, εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή

Τέσσερις τραυματίες έπειτα από ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της Ουτρέχτης, δείτε βίντεο
Δύο ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το απόγευμα της Πέμπτης το κέντρο της Ουτρέχτης, στην Ολλανδία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις τραυματίες

Αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι έγινε μία έκρηξη (γύρω στις 15:38, στην Ελλάδα 16:38) που προκάλεσε κάποιους τραυματισμούς. Την ώρα που είχε συγκεντρωθεί πλήθος για να δουν τι συνέβη, έγινε και δεύτερη έκρηξη

Η πρώτη επίσημη ενημέρωση κάνει λόγο για τέσσερις τραυματίες, είναι όμως άγνωστο σε τι κατάσταση βρίσκονται. Δεν αποκλείεται να υπάρχουν εγκλωβισμένοι μέσα στο κτίριο όπου ξέσπασε η φωτιά.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας ανέφερε στην ολλανδική ραδιοτηλεόραση ότι στο κτίριο όπου έγινε η έκρηξη έχει ξεσπάσει φωτιά και υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης. Ζημιές καταγράφονται και σε γειτονικά κτίρια.


Grote brand uitgebroken in centrum Utrecht


Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν συντρίμμια στον δρόμο και φωτιές. Η δήμαρχος της πόλης Σάρον Ντάικσμα είπε ότι η ακριβής έκταση των προβλημάτων από την έκρηξη ακόμη δεν είναι σαφής.

Η αστυνομία εκκένωσε τις γύρω οδούς σε μεγάλη ακτίνα από το σημείο που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Οι Αρχές δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο και νέων εκρήξεων.

Τα αίτια παραμένουν άγνωστα.
