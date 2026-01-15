Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Τέσσερις τραυματίες έπειτα από ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της Ουτρέχτης, δείτε βίντεο
Δεν είναι σαφές σε τι κατάσταση βρίσκονται - Άγνωστα παραμένουν τα αίτια, εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή
Δύο ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το απόγευμα της Πέμπτης το κέντρο της Ουτρέχτης, στην Ολλανδία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις τραυματίες
Αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι έγινε μία έκρηξη (γύρω στις 15:38, στην Ελλάδα 16:38) που προκάλεσε κάποιους τραυματισμούς. Την ώρα που είχε συγκεντρωθεί πλήθος για να δουν τι συνέβη, έγινε και δεύτερη έκρηξη.
Η πρώτη επίσημη ενημέρωση κάνει λόγο για τέσσερις τραυματίες, είναι όμως άγνωστο σε τι κατάσταση βρίσκονται. Δεν αποκλείεται να υπάρχουν εγκλωβισμένοι μέσα στο κτίριο όπου ξέσπασε η φωτιά.
Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας ανέφερε στην ολλανδική ραδιοτηλεόραση ότι στο κτίριο όπου έγινε η έκρηξη έχει ξεσπάσει φωτιά και υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης. Ζημιές καταγράφονται και σε γειτονικά κτίρια.
At least ten people were injured after an explosion and large fire erupted in Utrecht, Netherlands. pic.twitter.com/qI0Sbt0qu4— Breaking Alert (@BreakingAlert_) January 15, 2026
In the center of Utrecht, Netherlands there are reports of a large fire and several explosions in the Visscherssteeg. Images show that it is chaos and that there is debris everywhere https://t.co/SjwV2DnUs4 pic.twitter.com/KNPitbkTc2— Finally Did it 💫 (@Finallydiditonx) January 15, 2026
Flinke brand in Utrecht… ging knal aan vooraf. pic.twitter.com/LPpvVuP6uH— Arno Leblanc (@ArnoLeblanc) January 15, 2026
#utrecht pic.twitter.com/jMO7lZXPbl— Wes de Waart (@wesdewaart) January 15, 2026
Η αστυνομία εκκένωσε τις γύρω οδούς σε μεγάλη ακτίνα από το σημείο που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Οι Αρχές δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο και νέων εκρήξεων.
Τα αίτια παραμένουν άγνωστα.
