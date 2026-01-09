Άνοιγε τάφους και έκλεψε 100 κρανία και ανθρώπινα μέλη από νεκροταφείο, συνελήφθη και φυλακίστηκε στις ΗΠΑ

Οι αστυνομικοί κατέληξαν στο σπίτι και την αποθήκη του 34χρονου Τζόναθαν Κράιστ Γκέρλαχ στην Ephrata και βρήκαν πάνω από 100 ανθρώπινα κρανία, οστά, μουμιοποιημένα χέρια και πόδια και δύο κορμούς σε αποσύνθεση