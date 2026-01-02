Κραν Μοντανά: Όλοι σπρώχνονταν απελπισμένα, σαν να μην υπάρχει αύριο, λέει νεαρή που σώθηκε

Η τραγωδία άφησε πίσω της κατεστραμμένες ζωές, οικογένειες σε αγωνία και μια χώρα βυθισμένη στο πένθος. Μια νύχτα που η Ελβετία δύσκολα θα ξεχάσει

Κραν Μοντανά, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον σαράντα ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 115, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό που ανακοινώθηκε την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου.



Ο πρόεδρος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, Guy Parmelin, έκανε λόγο για «μία από τις χειρότερες τραγωδίες που έχει γνωρίσει η χώρα», χαρακτηρίζοντας το γεγονός «ένα δράμα πρωτοφανούς και φρικιαστικής έκτασης».







Από τη γιορτή στον εφιάλτη Ήταν περίπου 01:30 τα ξημερώματα. Εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως νέοι, γιόρταζαν την έλευση του νέου έτους στο υπόγειο του Constellation. Ξαφνικά, εντοπίστηκε καπνός, όπως ανέφερε μάρτυρας που ειδοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με τον Frédéric Gisler, διοικητή της τοπικής αστυνομίας.



Σύμφωνα με μαρτυρίες παρευρισκομένων, σπινθηροβόλα κεριά στερεωμένα σε μπουκάλια, τα οποία κρατούσε άτομο που βρισκόταν στους ώμους κάποιου άλλου, ενδέχεται να προκάλεσαν την πυρκαγιά. Φωτογραφία που τράβηξε επιζήσασα και περιήλθε στην κατοχή του BFMTV απεικονίζει τη σκηνή, χωρίς ωστόσο να μπορεί να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα ότι πρόκειται για τη στιγμή που προκάλεσε το δράμα.







«Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε» Λιγότερο από ένα λεπτό μετά την κλήση στις αρχές, σήμανε συναγερμός. «Οι πρώτες αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο, με σημαντική ενίσχυση», δήλωσε ο Frédéric Gisler.



Laetitia, 17 ans, rescapée de l'incendie mortel à Crans-Montana, témoigne : « Je me suis retrouvée sous trois ou quatre personnes en train de brûler… il y avait des morts autour de nous. »





«Αρχίσαμε να τρέχουμε. Η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ο καπνός έκαιγε τα μάτια και δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε», περιγράφει η Laëtitia, 17 ετών, επιζήσασα της τραγωδίας.



Οι Axel και Nathan, που βρίσκονταν επίσης στον χώρο, μιλούν για απόλυτο χάος: «Ήμασταν σε υπόγειο και προσπαθούσαμε να βγούμε. Έριξα κάτω ένα τραπέζι και κρύφτηκα από πίσω για να μην καώ. Ο κόσμος προσπαθούσε απελπισμένα να διαφύγει, σαν να μην υπάρχει αύριο».



Τελικά κατάφεραν να σωθούν σπάζοντας μια βιτρίνα: «Έδωσα μια κλωτσιά στο τζάμι, έσπασε και βγήκαμε. Ήταν καθαρό ένστικτο επιβίωσης».



Ανεξέλεγκτο ποδοπάτημα Η ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς προκάλεσε πανικό. «Όλοι σπρώχνονταν απελπισμένα», θυμάται η Laëtitia.



Περιγράφει σκηνές αδιανόητης φρίκης: «Βρέθηκα κάτω από τρία ή τέσσερα άτομα που καίγονταν. Υπήρχαν νεκροί γύρω μας». Χρωστά τη ζωή της σε έναν άγνωστο: «Σήκωσα τα χέρια και φώναξα. Ένα αγόρι που δεν γνώριζα με τράβηξε και χάρη σε αυτόν κατάφερα να βγω έξω».



Οι Emma και Albane επιβεβαιώνουν τη βιαιότητα της σκηνής: «Μέσα σε λίγες δεκάδες δευτερόλεπτα, όλο το κλαμπ τυλίχθηκε στις φλόγες. Βγήκαμε ουρλιάζοντας και τρέχοντας. Ο ένας ποδοπατούσε τον άλλο».



Σκηνές σοκ έξω από το μπαρ Έξω από το Constellation, το θέαμα ήταν εξίσου σοκαριστικό. Ο Adrien, αυτόπτης μάρτυρας, περιγράφει:



«Είδαμε ανθρώπους να βγαίνουν πανικόβλητοι, να σπάνε τζάμια. Άντρες να υποφέρουν, γυναίκες με καμένα ρούχα να κλαίνε και να ουρλιάζουν. Κάποιοι δεν ήξεραν αν οι δικοί τους άνθρωποι βρίσκονταν ακόμη μέσα».



Ο Alex, επίσης παρών, μιλά για μια «σοκαριστική» εμπειρία: «Υπήρχαν κραυγές παντού, ένα τεράστιο πλήθος σε πανικό. Ήταν πολύ δύσκολο να μείνει κανείς ασυγκίνητος».



Ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας Αρκετοί επιζώντες κάνουν λόγο για στενή σκάλα διαφυγής από το υπόγειο. Η εισαγγελέας Béatrice Pilloud τονίζει ωστόσο: «Η έρευνα θα δείξει αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας».



Η πυρκαγιά τέθηκε σχετικά γρήγορα υπό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ δημιουργήθηκαν χώροι υποδοχής για τους τραυματίες και τις οικογένειες των θυμάτων.



«Δεν ξέρουμε πού βρίσκονται οι φίλοι μας»



Ώρες μετά την τραγωδία, η αγωνία παραμένει. Πολλοί αγνοούν την τύχη των αγαπημένων τους.



«Περίπου έξι φίλοι μου αγνοούνται», λέει η Laëtitia.



Οι Axel και Nathan εκφράζουν την ίδια απόγνωση: «Υπάρχουν τραυματίες, υπάρχουν αγνοούμενοι. Δεν ξέρουμε πού είναι οι φίλοι μας».



Σύμφωνα με το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, οκτώ Γάλλοι πολίτες δεν είχαν ακόμη εντοπιστεί.



Οι ελβετικές αρχές άνοιξαν τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για τους συγγενείς των θυμάτων. Λόγω του μεγάλου αριθμού τραυματιών, το νοσοκομείο του Βαλαί βρίσκεται σε «κατάσταση ακραίας πίεσης», σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κρατικού Συμβουλίου, Mathias Reynard. Για τον λόγο αυτό, τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας.



Πέρα από τους αριθμούς, η τραγωδία άφησε πίσω της κατεστραμμένες ζωές, οικογένειες σε αγωνία και μια χώρα βυθισμένη στο πένθος. Μια νύχτα που η Ελβετία δύσκολα θα ξεχάσει.