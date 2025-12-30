Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
ΟΗΕ: Χαιρετίζει τη δέσμευση των ΗΠΑ για 2 δισ. δολάρια στην παγκόσμια ανθρωπιστική βοήθεια
ΟΗΕ: Χαιρετίζει τη δέσμευση των ΗΠΑ για 2 δισ. δολάρια στην παγκόσμια ανθρωπιστική βοήθεια
Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών καλεί τους δωρητές να αυξήσουν τη στήριξή τους εν μέσω κλιμακούμενης ανθρωπιστικής κρίσης
Ο Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ δια του Εκπροσώπου του, Στεφάν Ντουζαρίκ, χαιρετίζει την ανακοίνωση των ΗΠΑ για μια αρχική οικονομική δέσμευση ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το ζωτικής σημασίας ανθρωπιστικό έργο των Ηνωμένων Εθνών σε όλο τον κόσμο.
"Η συνεισφορά αυτή θα ενισχύσει την ικανότητά μας να σώζουμε ζωές, να παρέχουμε βοήθεια στους πιο ευάλωτους και να μειώνουμε την ανθρώπινο πόνο.
Κάθε δολάριο μετράει - και δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή τη στήριξη, ώστε να επιτύχουμε πραγματικά αποτελέσματα για ανθρώπους που βρίσκονται σε απεγνωσμένη ανάγκη.
Ο Γενικός Γραμματέας καλεί όλους τους δωρητές να εντείνουν τις προσπάθειές τους, απέναντι στην κλιμακούμενη παγκόσμια ανθρωπιστική κρίση" αναφέρει η ανακοίνωση του ΓΓ ΟΗΕ.
