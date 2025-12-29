Ο Ζελένσκι έφυγε με χαμόγελα, θερμές χειραψίες και μικρές νίκες από τον Λευκό Οίκο, όμως η ειρήνη είναι ακόμα μακριά

Η αποφυγή νέας ρήξης και οι δηλώσεις σύγκλησης με το Κίεβο που έκανε ο Τραμπ, παρά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν, ικανοποίησαν τους Ουκρανούς - Μικρό μεν, αλλά εξόχως περίπλοκο το ποσοστό που πρέπει να καλυφθεί για την ειρήνη