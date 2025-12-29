95% πρόοδο στη συμφωνία ανακοίνωσαν Τραμπ και Ζελένσκι: Τι σημαίνει πραγματικά αυτό το ποσοστό

Δημοψήφισμα - η δημοκρατία ως ασπίδα και ως ρίσκο

Η αυταπάτη των ποσοστών

Οι συναντήσεις Τραμπ – Ζελένσκι μέσα σε έναν χρόνο

28 Φεβρουαρίου 2025 - Λευκός Οίκος, Ουάσιγκτον (Οβάλ Γραφείο) 26 Απριλίου 2025 - Βατικανό, Ρώμη (Άγιος Πέτρος) - κατ’ ιδίαν ~15 λεπτά, στο περιθώριο της κηδείας του Πάπα 18 Αυγούστου 2025 - Λευκός Οίκος, Ουάσιγκτον - πολυμερής συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες 17-18 Οκτωβρίου 2025 - Ουάσιγκτον - συνάντηση στο πλαίσιο της «Συμμαχίας των Προθύμων» / ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης (είναι η συνάντηση όπου τέθηκε ξανά το θέμα των Tomahawk και ο Τραμπ «πάτησε φρένο») 28 Δεκεμβρίου 2025 - Μαρ-α-Λάγκο, Φλόριντα - συνάντηση/γεύμα εργασίας

Οι συναντήσεις Μπάιντεν - Ζελένσκι μετά τον Φεβρουάριο 2022

Όχι επειδή είναι ενεργειακός κόμβος, αλλά επειδή αποκαλύπτει τα όρια της «δημιουργικής ασάφειας». Σε έναν πυρηνικό σταθμό δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη.Υπάρχει έλεγχος ή χάος. Οι προτάσεις περί κοινής λειτουργίας ή διεθνούς επιτήρησης ακούγονται καθησυχαστικές, αλλά σκοντάφτουν στο θεμελιώδες πρόβλημα: ο σταθμός βρίσκεται σε κατεχόμενο έδαφος.Κάθε σχήμα που δεν ξεκαθαρίζει κυριαρχία, ασφάλεια, αλυσίδα ευθύνης και μηχανισμό επιβολής είναι επικίνδυνο.Η Ζαπορίζια δεν μπορεί να αποτελέσει. Είναι δοκιμασία αξιοπιστίας. Αν δεν υπάρξει καθαρή, δεσμευτική και επιβλέψιμη λύση εδώ, καμία άλλη πρόβλεψη της συμφωνίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής.Το αμερικανικό αφήγημα πως ο «θέλει να συνεργαστεί με την Ουκρανία για τον πυρηνικό σταθμό» είναι εξόχως μεγάλη μετατόπιση από την πλευρά της Ρωσίας για να γίνει πιστευτή από ολόκληρη την Δύση που έχει συνειδητοποιήσει με τον πλέον αιματηρό και δύσκολο τρόπο πως το Κρεμλίνο δεν θα σταματήσει ακόμη κι αν αιμορραγεί και το ίδιο μέχρι να φτάσει στο τέλος των όσων έχει δεσμευθεί πως θα πράξει από τον Φεβρουάριου του 2022.Η αναφορά σεδεν είναι ρητορική υπεκφυγή του Ζελένσκι. Είναι θεσμική ανάγκη. Το ουκρανικό Σύνταγμα απαγορεύει εκλογικές διαδικασίες εν καιρώ πολέμου. Η αλλαγή αυτού του πλαισίου απαιτεί πολιτική συναίνεση, χρόνο και κοινωνική ηρεμία - τρία στοιχεία που σπανίζουν σε εμπόλεμο κράτος.Ένα δημοψήφισμα υπό διεθνή πίεση ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Αν εγκριθεί οριακά, παράγει διχασμό. Αν απορριφθεί, ακυρώνει όλη τη διαδικασία. Και αν διεξαχθεί βιαστικά, υπονομεύει τη νομιμοποίηση που υποτίθεται ότι προσφέρει.Η ειρήνη δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στη λαϊκή ψήφο αν δεν συνοδεύεται από σκληρές εγγυήσεις ασφάλειας. Διαφορετικά, το δημοψήφισμα γίνεται εργαλείο μετακύλισης ευθύνης.Εξόχως σημαντικό είναι και το εμπόδιο των εκατομμυρίων ουκρανών προσφύγων για τους οποίους θα απαιτηθεί πέρα από χρόνος και αμνήστευση από την ίδια την Ουκρανία προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν ποινικές ή άλλες ευθύνες και αναγκαστούν να μείνουν είτε σε κάποιο κέντρο κράτησης είτε σε κάποιο από τα μέτωπα στα ανατολικά της χώρας.Η ιστορία των συγκρούσεων είναι αμείλικτη. Κανένας πόλεμος δεν τελείωσε επειδή υπήρξε συμφωνία «στην πλειονότητα των ζητημάτων».Ακόμη και οι πλήρεις συμφωνίες κατέρρευσαν όταν έλειπαν υπογραφές, μηχανισμοί εφαρμογής και ισχύς επιβολής.Το «95%» είναι επικοινωνιακό μέγεθος. Δεν είναι νομικό. Δεν είναι στρατιωτικό. Δεν είναι εγγύηση.Οι πόλεμοι τελειώνουν όταν:υπάρχουν σαφή σύνορα, υπάρχουν υπογραφές όλων των εμπλεκομένων, υπάρχουν μηχανισμοί επιτήρησης, και υπάρχει κόστος παραβίασης.Χωρίς αυτά, η ειρήνη είναι προσωρινή.Το Μαρ-α-Λάγκο δεν παρήγαγε λύση. Παρήγαγε. Και το πλαίσιο, όσο προσεγμένο κι αν είναι, δεν σταματά έναν πόλεμο.Τα αγκάθια παραμένουν εκεί όπου ήταν: στη γη, στην ενέργεια, στη νομιμοποίηση.Και μέχρι να μετατραπούν σε δεσμευτικές υπογραφές με διεθνή εγγύηση, κάθε ποσοστό προόδου θα είναι απλώς ένας αριθμός σε συνέντευξη τύπου.Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηριστεί πολλά και για πολλά. Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και συγκεκριμένα το τέλος του θα πρέπει να του πιστωθεί και κάτι – άσχετα αν αυτή είναι δουλειά του ιστορικού του μέλλοντος και όχι των δημοσιογράφων.Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επιχειρήσει με κάθε τρόπο μέσα σε 365 ημέρες – ή κάτι λιγότερο – να βρει μία πραγματική λύση στον μεγαλύτερο πόλεμο που γνώρισε η Ευρώπη μετά τον Β Παγκόσμιο.Οι μέθοδοί του και οι τρόποι του έχουν αναλυθεί παγκοσμίως αρκούντως το γεγονός είναι πως η προσπάθειά του μοιάζει να ακυρώνει και τον ίδιο μαζί με την απειλή του «ή τον τελειώνετε ή οι ΗΠΑ αποχωρούν».Απτή απόδειξη των παραπάνω και οι συναντήσεις (δια ζώσης) του νυν Αμερικανού Προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του όπως και αυτές του προκατόχου του από τον Φεβρουάριο του 2022 μέχρι και το τέλος του 2024…1. 21 Δεκεμβρίου 2022 - ΟυάσιγκτονΠρώτη επίσκεψη Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο μετά την εισβολή. Συμβολική και πολιτικά κρίσιμη συνάντηση, με ανακοινώσεις για στρατιωτική βοήθεια.2. 20 Φεβρουαρίου 2023 - ΚίεβοΙστορική επίσκεψη Μπάιντεν στην ουκρανική πρωτεύουσα, εν μέσω πολέμου. Ισχυρό μήνυμα στήριξης.3. 12 Ιουλίου 2023 - Βίλνιους (Σύνοδος ΝΑΤΟ)Συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, με επίκεντρο τις εγγυήσεις ασφαλείας και τη μελλοντική σχέση Ουκρανίας - Συμμαχίας.4. 21 Σεπτεμβρίου 2023 - ΟυάσιγκτονΝέα συνάντηση στον Λευκό Οίκο, με έμφαση στη συνέχιση της στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης.5. 12 Δεκεμβρίου 2023 - ΟυάσιγκτονΣυνάντηση εν μέσω αδιεξόδου στο Κογκρέσο για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.6. 9 Ιουλίου 2024 - Ουάσιγκτον (Σύνοδος ΝΑΤΟ)Συνάντηση στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην αμερικανική πρωτεύουσα.7. 26 Σεπτεμβρίου 2024 - Νέα ΥόρκηΣυνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.