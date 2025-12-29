Επτά Τούρκοι αστυνομικοί τραυματίες σε μάχη με τζιχαντιστές του ISIS

Η επιχείρηση, η οποία υποστηρίζεται επίσης από την αστυνομία ειδικών επιχειρήσεων από την Προύσα, συνεχίζεται με μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται στη γύρω περιοχή.

Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε μάχη με φερόμενους ως τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος ( ISIS ) νωρίς το πρωί στην επαρχία Γιάλοβα της Τουρκίας (βορειοδυτικά), μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber.Κατά τη διάρκεια εφόδων, ύποπτοι σε μια κατοικία απάντησαν με πυροβολισμούς στις εκκλήσεις για παράδοση από τις δυνάμεις ασφαλείας, με αποτέλεσμα την ανταλλαγή πυροβολισμώνΕν τω μεταξύ, έγινε γνωστό ότι οι αστυνομικοί που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο είναι καλά στην υγεία τους.