Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Επτά Τούρκοι αστυνομικοί τραυματίες σε μάχη με τζιχαντιστές του ISIS
Επτά Τούρκοι αστυνομικοί τραυματίες σε μάχη με τζιχαντιστές του ISIS
Oι αστυνομικοί που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο είναι καλά στην υγεία τους
Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε μάχη με φερόμενους ως τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS) νωρίς το πρωί στην επαρχία Γιάλοβα της Τουρκίας (βορειοδυτικά), μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber.
Κατά τη διάρκεια εφόδων, ύποπτοι σε μια κατοικία απάντησαν με πυροβολισμούς στις εκκλήσεις για παράδοση από τις δυνάμεις ασφαλείας, με αποτέλεσμα την ανταλλαγή πυροβολισμών
Η επιχείρηση, η οποία υποστηρίζεται επίσης από την αστυνομία ειδικών επιχειρήσεων από την Προύσα, συνεχίζεται με μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται στη γύρω περιοχή.
Εν τω μεταξύ, έγινε γνωστό ότι οι αστυνομικοί που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο είναι καλά στην υγεία τους.
Κατά τη διάρκεια εφόδων, ύποπτοι σε μια κατοικία απάντησαν με πυροβολισμούς στις εκκλήσεις για παράδοση από τις δυνάμεις ασφαλείας, με αποτέλεσμα την ανταλλαγή πυροβολισμών
Çatışma bölgesine Bursa'dan Özel Harekat ekipleri sevk edildi. pic.twitter.com/Apt7AQcrVj https://t.co/dqD0p0q6Xp— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) December 29, 2025
Η επιχείρηση, η οποία υποστηρίζεται επίσης από την αστυνομία ειδικών επιχειρήσεων από την Προύσα, συνεχίζεται με μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται στη γύρω περιοχή.
Εν τω μεταξύ, έγινε γνωστό ότι οι αστυνομικοί που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο είναι καλά στην υγεία τους.
#SONDAKİKA— TRT HABER (@trthaber) December 29, 2025
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda şüphelilerin ateş açması sonucu 7 polis yaralandı.https://t.co/XSgoPdvacB pic.twitter.com/WMAMoAfco0
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα