Επτά Τούρκοι αστυνομικοί τραυματίες σε μάχη με τζιχαντιστές του ISIS
ΚΟΣΜΟΣ
ISIS Τουρκία

Επτά Τούρκοι αστυνομικοί τραυματίες σε μάχη με τζιχαντιστές του ISIS

Oι αστυνομικοί που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο είναι καλά στην υγεία τους

Επτά Τούρκοι αστυνομικοί τραυματίες σε μάχη με τζιχαντιστές του ISIS
Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε μάχη με φερόμενους ως τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS) νωρίς το πρωί στην επαρχία Γιάλοβα της Τουρκίας (βορειοδυτικά), μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber.

Κατά τη διάρκεια εφόδων, ύποπτοι σε μια κατοικία απάντησαν με πυροβολισμούς στις εκκλήσεις για παράδοση από τις δυνάμεις ασφαλείας, με αποτέλεσμα την ανταλλαγή πυροβολισμών



Η επιχείρηση, η οποία υποστηρίζεται επίσης από την αστυνομία ειδικών επιχειρήσεων από την Προύσα, συνεχίζεται με μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται στη γύρω περιοχή.

Εν τω μεταξύ, έγινε γνωστό ότι οι αστυνομικοί που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο είναι καλά στην υγεία τους.

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης