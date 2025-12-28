Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
«Τείχος» κατά των drone θα υψώσει στα ανατολικά η Ουκρανία, με το βλέμμα στη Ρωσία
«Τείχος» κατά των drone θα υψώσει στα ανατολικά η Ουκρανία, με το βλέμμα στη Ρωσία
Το σύστημα θα είναι πλήρως έτοιμο σε δύο χρόνια και θα χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο μέρος του από ευρωπαϊκά κονδύλια
Η Πολωνία σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία μέσα σε δύο χρόνια σειρά οχυρώσεων κατά των drones κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της, σύμφωνα με δήλωση υψηλόβαθμου αξιωματούχου του υπουργείου Άμυνας.
«Αναμένουμε να έχουμε τις πρώτες δυνατότητες του συστήματος σε περίπου έξι μήνες, ίσως και νωρίτερα. Και το πλήρες σύστημα θα χρειαστεί 24 μήνες για να ολοκληρωθεί», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, Τσεζάρι Τόμτσικ, σε συνέντευξή του στον Guardian.
Ο υπουργός είπε ακόμη ότι τα νέα συστήματα αεροπορικής άμυνας θα ενσωματωθούν σε μια παλαιότερη γραμμή προστασίας που κατασκευάστηκε πριν από μια δεκαετία. Εξήγησε ότι θα περιλαμβάνει διαφορετικά επίπεδα άμυνας, όπως πυροβόλα, πυραύλους και συστήματα παρεμβολών.
Ο Τόμτσικ δήλωσε ότι το έργο θα κοστίσει περισσότερα από 2 δισ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί κυρίως με ευρωπαϊκά κονδύλια στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE (Security Action for Europe), καθώς και με ορισμένες συνεισφορές από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Υπενθυμίζεται ότι πάνω από 10 ύποπτα ρωσικά drones εισέβαλαν στον πολωνικό εναέριο χώρο τον Σεπτέμβριο, σε ένα περιστατικό που οδήγησε στο κλείσιμο αεροδρομίων, απογείωση μαχητικών αεροσκαφών και σε ζημιές σε κτίρια στο έδαφος, καθώς τα drone καταρρίφθηκαν.
Ο υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, δήλωσε τότε οι επιθέσεις, στις οποίες συμμετείχαν drone που δεν μετέφεραν πυρομαχικά, ήταν μια προσπάθεια της Ρωσίας «να μας δοκιμάσει χωρίς να ξεκινήσει πόλεμο».
Εκτός από το τείχος κατά των drones, η Πολωνία προχωρά επίσης σε οχυρώσεις κατά μήκος των χερσαίων συνόρων της με τη Λευκορωσία και τον ρωσικό θύλακο του Καλίνινγκραντ. Πρόκειται για το σχέδιο «Ανατολική Ασπίδα», με στόχο την αποτροπή μιας μελλοντικής ρωσικής εισβολής.
Η Πολωνία έχει αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 4,7% του ΑΕΠ, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εν μέσω των συνεχιζόμενων φόβων για τις υβριδικές επιχειρήσεις της Ρωσίας και τις πιθανές στρατιωτικές απειλές για τη χώρα.
«Αναμένουμε να έχουμε τις πρώτες δυνατότητες του συστήματος σε περίπου έξι μήνες, ίσως και νωρίτερα. Και το πλήρες σύστημα θα χρειαστεί 24 μήνες για να ολοκληρωθεί», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, Τσεζάρι Τόμτσικ, σε συνέντευξή του στον Guardian.
Ο υπουργός είπε ακόμη ότι τα νέα συστήματα αεροπορικής άμυνας θα ενσωματωθούν σε μια παλαιότερη γραμμή προστασίας που κατασκευάστηκε πριν από μια δεκαετία. Εξήγησε ότι θα περιλαμβάνει διαφορετικά επίπεδα άμυνας, όπως πυροβόλα, πυραύλους και συστήματα παρεμβολών.
Ο Τόμτσικ δήλωσε ότι το έργο θα κοστίσει περισσότερα από 2 δισ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί κυρίως με ευρωπαϊκά κονδύλια στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE (Security Action for Europe), καθώς και με ορισμένες συνεισφορές από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Υπενθυμίζεται ότι πάνω από 10 ύποπτα ρωσικά drones εισέβαλαν στον πολωνικό εναέριο χώρο τον Σεπτέμβριο, σε ένα περιστατικό που οδήγησε στο κλείσιμο αεροδρομίων, απογείωση μαχητικών αεροσκαφών και σε ζημιές σε κτίρια στο έδαφος, καθώς τα drone καταρρίφθηκαν.
Ο υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, δήλωσε τότε οι επιθέσεις, στις οποίες συμμετείχαν drone που δεν μετέφεραν πυρομαχικά, ήταν μια προσπάθεια της Ρωσίας «να μας δοκιμάσει χωρίς να ξεκινήσει πόλεμο».
Εκτός από το τείχος κατά των drones, η Πολωνία προχωρά επίσης σε οχυρώσεις κατά μήκος των χερσαίων συνόρων της με τη Λευκορωσία και τον ρωσικό θύλακο του Καλίνινγκραντ. Πρόκειται για το σχέδιο «Ανατολική Ασπίδα», με στόχο την αποτροπή μιας μελλοντικής ρωσικής εισβολής.
Η Πολωνία έχει αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 4,7% του ΑΕΠ, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εν μέσω των συνεχιζόμενων φόβων για τις υβριδικές επιχειρήσεις της Ρωσίας και τις πιθανές στρατιωτικές απειλές για τη χώρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα