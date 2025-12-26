Επίθεση με μαχαίρι στο μετρό του Παρισιού – Τρεις γυναίκες τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με μαχαίρι στο μετρό του Παρισιού – Τρεις γυναίκες τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης

Ερευνώνται τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ αναμένεται περαιτέρω ενημέρωση από τις Αρχές

Επίθεση με μαχαίρι στο μετρό του Παρισιού – Τρεις γυναίκες τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης
Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στο μετρό του Παρισιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις γυναίκες, σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές.

Κατά πληροφορίες που μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, το γραφείο του εισαγγελέα ανακοίνωσε ότι ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση των τραυματιών, ούτε για τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ αναμένεται περαιτέρω ενημέρωση από τις Αρχές.
