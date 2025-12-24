Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.
Κατασχέθηκαν 435 κιλά κοκαΐνης στην Ιταλία, αξίας περίπου 70 εκατ. ευρώ
Η ναρκωτική ουσία βρέθηκε σε λιμάνι της Καλαβρίας και βρισκόταν κρυμμένη σε φορτίο 1.000 σακιών φιστικιών - Προερχόταν από τη Λατινική Αμερική με προορισμό την ανατολική Ευρώπη
«Πάνω από 435 κιλά» κοκαΐνης υψηλής καθαρότητας αξίας στη μαύρη αγορά «άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ» κατασχέθηκαν στο λιμάνι Τζόια Τάουρο, στη νότια Ιταλία, ανακοίνωσε σήμερα η ιταλική συνοριακή αστυνομία (GDF).
Η ναρκωτική ουσία, η οποία βρέθηκε στο λιμάνι αυτό της Καλαβρίας, βρισκόταν κρυμμένη σε φορτίο περίπου 1.000 σακιών φιστικιών το οποίο προερχόταν από τη Λατινική Αμερική και προοριζόταν για την Ανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με ανακοίνωση της GDF.
Η αστυνομία χαρακτήρισε εξάλλου «αποφασιστικής και καθοριστικής σημασίας» τη συμμετοχή μονάδων με εκπαιδευμένους σκύλους σε αυτήν την επιχείρηση, καθώς οι σκύλοι εντόπισαν «ανωμαλίες» στο φορτίο αυτό.
Η κατάσχεση αυτή καταφέρει «σκληρό πλήγμα» στα έσοδα των κυκλωμάτων του οργανωμένου εγκλήματος που κρύβονται πίσω από το λαθρεμπόριο αυτό ναρκωτικών, σημείωσε εκφράζοντας την ικανοποίησή της η συνοριακή αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι στη διάρκεια της φετινής χρονιάς «πάνω από 5 τόνοι» ναρκωτικών «συνολικής αξίας περίπου 650 εκατομμυρίων ευρώ» κατασχέθηκαν στο Τζόια Τάουρο.
#GdiF #ReggioCalabria: Sequestrati 435 chilogrammi di cocaina nascosti in un carico di noccioline.#NoiconVoi pic.twitter.com/3wnYKTI3oC— Guardia di Finanza (@GDF) December 24, 2025
