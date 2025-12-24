Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.
Ιταλός σεφ δείχνει πώς φτιάχνεται το αυθεντικό πανετόνε, δείτε βίντεο
«Κάθε φέτα κρύβει ώρες αναμονής, αγνά υλικά και μια αγάπη που δεν γνωρίζει συντομεύσεις» λέει ο σεφ Ντανιέλε Ρόσι
Ένας από τους πιο γνωστούς Ιταλούς σεφ του διαδικτύου έδειξε σε βίντεο στο TikTok πώς φτιάχνει από το... μηδέν μια σειρά από πανετόνε τα οποία είναι εντυπωσιακά.
«Απαλό, αρωματικό, φουσκωμένο αργά όπως θέλει η παράδοση, αλλά με εκείνη την επιπλέον πινελιά που αναγνωρίζεις με την πρώτη γεύση. Είναι το πανετόνε που δεν «αγοράζεις»: το επιλέγεις» γράφει ο σεφ Ντανιέλε Ρόσι που διαθέτει τα πανετόνε του και διαδικτυακά προς πώληση στον κόσμο.
Φυσικά, το μεγάλο δείγμα... επιτυχίας ενός πανετόνε είναι πως όταν είναι έτοιμο, μπορείς να το γυρίσεις ανάποδα και να μείνει... αναλλοίωτο.
«Κάθε φέτα κρύβει ώρες αναμονής, αγνά υλικά και μια αγάπη που δεν γνωρίζει συντομεύσεις», συμπληρώνει ο Ιταλός για το πανετόνε του.
@danielerossichef
Panettone ❤️ Il mio panettone artigianale è tornato! 😍 Soffice, profumato, lievitato lentamente come vuole la tradizione… ma con quel tocco in più che riconosci al primo assaggio. È il panettone che non "si compra": si sceglie! 😋 Le scorte sono limitate, proprio come le cose fatte bene! 😎✨ Ogni fetta racconta ore di attesa, ingredienti veri e una passione che non conosce scorciatoie ♥️
@danielerossichef
Panettone artiginale classico 1kg Un po' in ritardo ma finalmente ci sono anche io su TikTok Shop con il mio panettone a lievitazione naturale!
O ίδιος Ιταλός σεφ έκανε μάλιστα και κάτι ιδιαίτερο με το πανετόνε του αφού δημιούργησε αλμυρό σάντουιτς από αυτό. Έκοψε το πανετόνε στη μέση και έβαλε γκοργκοντζόλα, προσούτο από κοτόπουλο με βότανα, σκόρδο, αποξηραμένα ντοματίνια και καυτερή πιπεριά σε ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα.
@danielerossichef
Oggi vi presento un'idea originale da portare sulle vostre tavole: perfetto per pranzi o cene natalizie come alternativa al panettone gastronomico oppure per dare nuova vita ai panettoni avanzati una volta passate le festività. Immaginate la morbidezza del panettone che incontra una farcitura cremosa di gorgonzola Dolce Gran Riserva Leonardi IGOR, prosciutto cotto alle erbe, cime di rapa spadellate e pomodori secchi. Un abbinamento sorprendente che conquisterà tutti: provatelo e giudicate voi stessi! Ingredienti: • un panettone classico • 300g di cime di rapa • 300g di gorgonzola Dolce Gran Riserva Leonardi IGOR • 200g di prosciutto cotto alle erbe • 2 spicchi d'aglio • pomodori secchi qb • peperoncino qb • sale qb • olio evo qb Preparazione: Ricaviamo due dischi dal panettone e tostiamoli in padella. Scucchiaiamo il gorgonzola Dolce Gran Riserva Leonardi e spalmiamolo sulla base. Nel frattempo, spadelliamo anche le cime di rapa con aglio, olio, peperoncino e un pizzico di sale. Adagiamole sul gorgonzola e aggiungiamone qualche altro cucchiaio. Affettiamo il prosciutto cotto alla brace e farciamo il sandwich. Aggiungiamo i pomodori secchi e chiudiamo con l'altro strato di panettone. Tagliamo in 4 e voilà.
