Ιταλός σεφ δείχνει πώς φτιάχνεται το αυθεντικό πανετόνε, δείτε βίντεο

Oggi vi presento un'idea originale da portare sulle vostre tavole: perfetto per pranzi o cene natalizie come alternativa al panettone gastronomico oppure per dare nuova vita ai panettoni avanzati una volta passate le festività. Immaginate la morbidezza del panettone che incontra una farcitura cremosa di gorgonzola Dolce Gran Riserva Leonardi IGOR, prosciutto cotto alle erbe, cime di rapa spadellate e pomodori secchi. Un abbinamento sorprendente che conquisterà tutti: provatelo e giudicate voi stessi! Ingredienti: • un panettone classico • 300g di cime di rapa • 300g di gorgonzola Dolce Gran Riserva Leonardi IGOR @Igor Gorgonzola • 200g di prosciutto cotto alle erbe • 2 spicchi d'aglio • pomodori secchi qb • peperoncino qb • sale qb • olio evo qb Preparazione: Ricaviamo due dischi dal panettone e tostiamoli in padella. Scucchiaiamo il gorgonzola Dolce Gran Riserva Leonardi e spalmiamolo sulla base. Nel frattempo, spadelliamo anche le cime di rapa con aglio, olio, peperoncino e un pizzico di sale. Adagiamole sul gorgonzola e aggiungiamone qualche altro cucchiaio. Affettiamo il prosciutto cotto alla brace e farciamo il sandwich. Aggiungiamo i pomodori secchi e chiudiamo con l'altro strato di panettone. Tagliamo in 4 e voilà.