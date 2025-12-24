Έκρηξη και φωτιά σε γηροκομείο κοντά στη Φιλαδέλφεια: Τουλάχιστον δύο νεκροί, δείτε βίντεο

Έκρηξη που φαίνεται να σχετίζεται με διαρροή αερίου προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο γηροκομείο - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων





«Ως αυτό το στάδιο, θρηνούμε τουλάχιστον δυο νεκρούς. Γνωρίζουμε ότι ορισμένος αριθμός ανθρώπων συνεχίζει να αγνοείται», συνόψισε ο Τζος Σαπίρο, ο κυβερνήτης, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου.













Σοβαρές καθυστερήσεις και κατέρρευση τμήματος του κτιρίου Η έκρηξη, η οποία φαίνεται να σχετίζεται με διαρροή αερίου, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης και είχε καταστροφικές συνέπειες. Ένα τμήμα του κτιρίου του γηροκομείου κατέρρευσε, ενώ οι αρχές ανέφεραν ότι υπάρχουν άνθρωποι που παραμένουν παγιδευμένοι, αν και οι τελευταίες πληροφορίες δεν προσδιόρισαν τον ακριβή αριθμό των ατόμων που είναι παγιδευμένα. Η Pennsylvania Emergency Management Agency (PEMA) δήλωσε ότι ερευνάται αν υπάρχουν άλλοι εγκλωβισμένοι μέσα στο κτίριο, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το θέμα.







Διαρροή αερίου και αντίδραση της PECO Σύμφωνα με δηλώσεις της εταιρείας τοπικής ενέργειας PECO, οι συνεργάτες της ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για μυρωδιά αερίου στο κτίριο λίγο μετά τις 2 μ.μ. Όταν οι συνεργάτες της PECO βρέθηκαν στον χώρο, σημειώθηκε η έκρηξη, με αποτέλεσμα να σταματήσουν την παροχή φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στο γηροκομείο προκειμένου να προστατεύσουν τους διασώστες και τους κατοίκους της περιοχής. Η PECO συνεχίζει τις προσπάθειες αποκατάστασης της ασφάλειας στην περιοχή και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της έκρηξης.



Αντίδραση του γηροκομείου και των αρχών Το γηροκομείο Bristol Health & Rehab Center, πρώην γνωστό ως Silver Lake Nursing Home, ανέφερε μέσω ανάρτησης στο Facebook ότι οι τοπικές αρχές ανταποκρίνονται στο περιστατικό και εργάζονται αδιάκοπα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των κατοίκων και του προσωπικού. Το γηροκομείο βρίσκεται περίπου 32 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Φιλαδέλφειας, στο Μπρίστολ Τάουνσιπ, και φιλοξενεί ηλικιωμένους που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης.







Οι αρχές του Μπρίστολ, μαζί με άλλες τοπικές υπηρεσίες, παρέχουν βοήθεια για τη μεταφορά των τραυματιών και την απομάκρυνση των κατοίκων που βρίσκονταν στο γηροκομείο τη στιγμή της έκρηξης. Τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού και οι διασώστες έχουν φροντίσει να εξασφαλίσουν τη σωτηρία των περισσότερων ηλικιωμένων, ωστόσο παραμένει ασαφές αν όλοι οι κάτοικοι του γηροκομείου έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια.







Έρευνες για τα αίτια της έκρηξης Η έκρηξη φαίνεται να οφείλεται σε διαρροή αερίου, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών. Οι έρευνες συνεχίζονται για να προσδιοριστεί ακριβώς η αιτία της διαρροής και της έκρηξης, καθώς και για να διαπιστωθεί αν υπήρξε κάποια αμέλεια ή αν η έκρηξη προκλήθηκε από κάποια τεχνική βλάβη.



Η τοπική αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στον τόπο του περιστατικού για να διασφαλίσουν τη δημόσια ασφάλεια και να παρέχουν κάθε απαραίτητη βοήθεια, ενώ η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη.