Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Απίστευτες εικόνες σε νοσοκομείο της Ινδίας: Γιατρός γρονθοκόπησε ασθενή αφού εκείνος του ζήτησε να μιλάει με σεβασμό
Απίστευτες εικόνες σε νοσοκομείο της Ινδίας: Γιατρός γρονθοκόπησε ασθενή αφού εκείνος του ζήτησε να μιλάει με σεβασμό
«Του ζήτησα να μου μιλήσει με σεβασμό, αλλά αυτός έγινε επιθετικός. Όταν τον ρώτησα αν μιλούσε με τον ίδιο τρόπο και στην οικογένειά του, ισχυρίστηκε ότι το έκανα "προσωπικό"» και άρχισε να με χτυπά» κατήγγειλε ο ασθενής
Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ινδία βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας γιατρός να γρονθοκοπεί ασθενή αφού εκείνος του ζήτησε να του απευθύνεται με σεβασμό.
Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα Αρτζούν Πανγουάρ, όλα συνέβησαν στο νοσοκομείο Ίντιρα Γκάντι στην πόλη Σίμλα αφού εκείνος είχε ξαπλώσει έχοντας δυσκολία στην αναπνοή. Κατά την καταγγελία ο γιατρός άρχισε να του μιλάει με αγένεια χωρίς να προκληθεί και όταν ο ασθενής διαμαρτυρήθηκε για τη συμπεριφορά του, ξεκίνησαν τα χτυπήματα.
«Μόλις είχα υποβληθεί σε βρογχοσκόπηση και δυσκολευόμουν να αναπνεύσω. Όταν ζήτησα οξυγόνο, ο γιατρός αμφισβήτησε την κατάστασή μου. Του ζήτησα να μου μιλήσει με σεβασμό, αλλά αυτός έγινε επιθετικός. Όταν τον ρώτησα αν μιλούσε με τον ίδιο τρόπο και στην οικογένειά του, ισχυρίστηκε ότι το έκανα "προσωπικό"» και άρχισε να με χτυπά» είπε ο Πανγουάρ
Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το νοσοκομείο με αίτημα να ληφθούν μέτρα κατά του κατηγορούμενου γιατρού.
Από την πλευρά της η διοίκηση του νοσοκομείου συγκρότησε τριμελή επιτροπή με τον ιατρικό διευθυντή, Ραχούλ Ράο να δηλώνει ότι η επιτροπή ερευνά το θέμα και θα υποβάλει την έκθεσή της σύντομα, προσθέτοντας ότι έχει επίσης κατατεθεί αστυνομική αναφορά κατά του γιατρού.
Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα Αρτζούν Πανγουάρ, όλα συνέβησαν στο νοσοκομείο Ίντιρα Γκάντι στην πόλη Σίμλα αφού εκείνος είχε ξαπλώσει έχοντας δυσκολία στην αναπνοή. Κατά την καταγγελία ο γιατρός άρχισε να του μιλάει με αγένεια χωρίς να προκληθεί και όταν ο ασθενής διαμαρτυρήθηκε για τη συμπεριφορά του, ξεκίνησαν τα χτυπήματα.
«Μόλις είχα υποβληθεί σε βρογχοσκόπηση και δυσκολευόμουν να αναπνεύσω. Όταν ζήτησα οξυγόνο, ο γιατρός αμφισβήτησε την κατάστασή μου. Του ζήτησα να μου μιλήσει με σεβασμό, αλλά αυτός έγινε επιθετικός. Όταν τον ρώτησα αν μιλούσε με τον ίδιο τρόπο και στην οικογένειά του, ισχυρίστηκε ότι το έκανα "προσωπικό"» και άρχισε να με χτυπά» είπε ο Πανγουάρ
SHOCKER 🚨 Doctor beats up Patient at IGMC Shimla, Himachal's biggest hospital🤯— News Algebra (@NewsAlgebraIND) December 22, 2025
IGMC Shimla claims Teacher Arjun Panwar was suffering from breathing difficulties & was resting after endoscopy
Patient said Doctor spoke rudely and the argument escalated😳pic.twitter.com/Z4YWckcMeL
Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το νοσοκομείο με αίτημα να ληφθούν μέτρα κατά του κατηγορούμενου γιατρού.
Από την πλευρά της η διοίκηση του νοσοκομείου συγκρότησε τριμελή επιτροπή με τον ιατρικό διευθυντή, Ραχούλ Ράο να δηλώνει ότι η επιτροπή ερευνά το θέμα και θα υποβάλει την έκθεσή της σύντομα, προσθέτοντας ότι έχει επίσης κατατεθεί αστυνομική αναφορά κατά του γιατρού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα