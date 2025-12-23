Απίστευτες εικόνες σε νοσοκομείο της Ινδίας: Γιατρός γρονθοκόπησε ασθενή αφού εκείνος του ζήτησε να μιλάει με σεβασμό
Απίστευτες εικόνες σε νοσοκομείο της Ινδίας: Γιατρός γρονθοκόπησε ασθενή αφού εκείνος του ζήτησε να μιλάει με σεβασμό

«Του ζήτησα να μου μιλήσει με σεβασμό, αλλά αυτός έγινε επιθετικός. Όταν τον ρώτησα αν μιλούσε με τον ίδιο τρόπο και στην οικογένειά του, ισχυρίστηκε ότι το έκανα "προσωπικό"» και άρχισε να με χτυπά» κατήγγειλε ο ασθενής

Απίστευτες εικόνες σε νοσοκομείο της Ινδίας: Γιατρός γρονθοκόπησε ασθενή αφού εκείνος του ζήτησε να μιλάει με σεβασμό
Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ινδία βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας γιατρός να γρονθοκοπεί ασθενή αφού εκείνος του ζήτησε να του απευθύνεται με σεβασμό.

Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα Αρτζούν Πανγουάρ, όλα συνέβησαν στο νοσοκομείο Ίντιρα Γκάντι στην πόλη Σίμλα αφού εκείνος είχε ξαπλώσει έχοντας δυσκολία στην αναπνοή. Κατά την καταγγελία ο γιατρός άρχισε να του μιλάει με αγένεια χωρίς να προκληθεί και όταν ο ασθενής διαμαρτυρήθηκε για τη συμπεριφορά του, ξεκίνησαν τα χτυπήματα.

«Μόλις είχα υποβληθεί σε βρογχοσκόπηση και δυσκολευόμουν να αναπνεύσω. Όταν ζήτησα οξυγόνο, ο γιατρός αμφισβήτησε την κατάστασή μου. Του ζήτησα να μου μιλήσει με σεβασμό, αλλά αυτός έγινε επιθετικός. Όταν τον ρώτησα αν μιλούσε με τον ίδιο τρόπο και στην οικογένειά του, ισχυρίστηκε ότι το έκανα "προσωπικό"» και άρχισε να με χτυπά» είπε ο Πανγουάρ



Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το νοσοκομείο με αίτημα να ληφθούν μέτρα κατά του κατηγορούμενου γιατρού.

Από την πλευρά της η διοίκηση του νοσοκομείου συγκρότησε τριμελή επιτροπή με τον ιατρικό διευθυντή, Ραχούλ Ράο να δηλώνει ότι η επιτροπή ερευνά το θέμα και θα υποβάλει την έκθεσή της σύντομα, προσθέτοντας ότι έχει επίσης κατατεθεί αστυνομική αναφορά κατά του γιατρού.
