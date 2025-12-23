Απίστευτες εικόνες σε νοσοκομείο της Ινδίας: Γιατρός γρονθοκόπησε ασθενή αφού εκείνος του ζήτησε να μιλάει με σεβασμό

« Του ζήτησα να μου μιλήσει με σεβασμό, αλλά αυτός έγινε επιθετικός. Όταν τον ρώτησα αν μιλούσε με τον ίδιο τρόπο και στην οικογένειά του, ισχυρίστηκε ότι το έκανα "προσωπικό"» και άρχισε να με χτυπά» κατήγγειλε ο ασθενής