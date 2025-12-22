Έξαλλη πελάτισσα γυμναστηρίου στο Μαϊάμι ξυλοκόπησε υπάλληλο επειδή της είπε να μην φωνάζει, δείτε βίντεο
Ο υπάλληλος που δέχθηκε την επίθεση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμένη μύτη

Άγρια επίθεση από μια πελάτισσα που ήταν σε έξαλλη κατάσταση δέχθηκε υπάλληλος γυμναστηρίου στο Μαϊάμι με την αστυνομία να διευκρινίζει ότι όλα έγιναν επειδή της ζήτησε να μην φωνάζει στα αποδυτήρια.

Στο βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας του επεισοδίου που σημειώθηκε στο Planet Fitness, φαίνεται η 35χρονη Κιάρα Μπραντ να είναι σε αλλόφρονα κατάσταση και να φωνάζει «δεν θα με σπρώχνεις].

Κάποια στιγμή, δε, η εξοργισμένη 35χρονη φαίνεται να πηδάει πάνω από τον πάγκο της ρεσεψιόν και να χτυπάει με χαστούκια και γροθιές έναν υπάλληλο του γυμναστηρίου.



Σύμφωνα με το NBC η αστυνομία κλήθηκε στο Planet Fitness του Μαϊάμι, μετά από αναφορές ότι μια γυναίκα έτρεχε γυμνή στο γυμναστήριο. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο βρήκαν την 35χρονη στο πάρκινγκ να φωνάζει βρισιές και να «προσπαθεί να τσακωθεί με όλους».

Σύμφωνα με το δελτίο συμβάντων της αστυνομίας ο υπάλληλος του γυμναστηρίου αναγκάστηκε να σπρώξει δύο φορές την γυναίκα για να προστατευθεί καθώς εκείνη απειλούσε να καλέσει την αστυνομία.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, η Μπράιαντ τους είπε ότι «έπεσε πάνω στον υπάλληλο και του φώναξε με επιθετικό τρόπο επειδή της είπε ότι δεν μπορούσε να συμπεριφέρεται ανάρμοστα μέσα στο γυμναστήριο, και στη συνέχεια τον έσπρωξε».

Έξαλλη πελάτισσα γυμναστηρίου στο Μαϊάμι ξυλοκόπησε υπάλληλο επειδή της είπε να μην φωνάζει, δείτε βίντεο
H 35χρονη Κιάρα Μπραντ που συνελήφθη για το επεισόδιο στο γυμναστήριο στο Μαϊάμι


Ο δικηγόρος του υπαλλήλου που δέχθηκε την επίθεση ανακοίνωσε ότι ο πελάτης του πήγε στο νοσοκομείο με σπασμένη μύτη.

Η 35χρονη κατηγορήθηκε για το πλημμέλημα της βιαιοπραγίας και της διατάραξης της τάξης σε δημόσιο χώρο, κρατήθηκε με εγγύηση 150 δολαρίων αλλά έχει αφεθεί ελεύθερη

Η Planet Fitness δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η εταιρεία έχει «μηδενική ανοχή» στη βία και ότι η ασφάλεια των υπαλλήλων είναι κορυφαία προτεραιότητα.
