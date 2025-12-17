«Πυροβόλησε την Τζόρτζια», έγραψαν άγνωστοι στο Βαρέζε, δίπλα σε αστέρι των Ερυθρών Ταξιαρχιών
Το απειλητικό σύνθημα κατά της Ιταλίδας πρωθυπουργού εμφανίσθηκε σε τοίχο γραφείων του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο καταδίκασε άμεσα το συμβάν

Τη φράση «πυροβόλησε την Τζόρτζια», με δίπλα ζωγραφισμένο αστέρι των Ερυθρών Ταξιαρχιών και τα αρχικά της τρομοκρατικής οργάνωσης, έγραψαν άγνωστοι σε τοίχο στο Μπούστο Αρσίτσιο, κοντά στην πόλη Βαρέζε της βόρειας Ιταλίας.

Το απειλητικό σύνθημα κατά της Ιταλίδας πρωθυπουργού εμφανίσθηκε σε τοίχο γραφείων του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο καταδίκασε άμεσα το συμβάν.

Η ιταλική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα, με τη συνεργασία των καραμπινιέρων. Το γεγονός έλαβε χώρα δύο ημέρες μετά το πανομοιότυπο συμβάν, με το ίδιο σύνθημα και το αστέρι με πέντε άκρες (το οποίο ήταν σύμβολο των τρομοκρατών των Ερυθρών Ταξιαρχιών) αυτή την φορά σε τοίχο έξω από τα γραφεία της Λέγκα, πάντα στο Μπούστο Αρσίτσιο.

Πριν από δέκα ημέρες, το συγκεκριμένο σύνθημα γράφτηκε, πάντα από άγνωστους, κοντά στην πόλη Λούκα της κεντρικής Ιταλίας.
