Νέες αποκαλύψεις για τον Νικ Ράινερ: Ο εκνευρισμός σε πάρτι και η ανησυχία των γονιών του για τη συμπεριφορά του πριν δολοφονηθούν

ΚΟΣΜΟΣ
Ρομπ Ράινερ Κόναν Ο' Μπράιεν Μπιλ Χέιντερ Ναρκωτικά Δολοφονία

Η συμπεριφορά του 32χρονου, που κατηγορείται πλέον επίσημα για τον φόνο των γονιών του, είχε προκαλέσει αμηχανία σε καλεσμένους του κωμικού Κόναν Ο' Μπράιαν - Η ιδιωτική συνομιλία που διέκοψε και η ανησυχία των γονιών του

Νέες πληροφορίες φέρνουν στο φως αμερικανικά ΜΜΕ σχετικά με την παρουσία του Νικ Ράινερ σε πάρτι όπου συνόδευσε τους γονείς του, λίγες ώρες προτού εκείνοι βρεθούν νεκροί και ο ίδιος συλληφθεί για τη δολοφονία τους.

Όπως αναφέρει το NBC News, επικαλούμενο άτομα που βρίσκονταν στο χριστουγεννιάτικο πάρτι που διοργάνωσε ο παρουσιαστής Κόναν Ό Μπράιαν, ο 32χρονος είχε προκαλέσει αμηχανία σε ορισμένους από τους καλεσμένους, ενώ οι γονείς του εμφανίζονταν αναστατωμένοι και αμήχανοι, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας του.

Τα δύο πρόσωπα που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας της υπόθεσης. Εκπρόσωπος του Κόναν Ο’Μπράιαν δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα για σχόλιο, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Νικ Ράινερ διαθέτει νομική εκπροσώπηση μετά την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος του.


Ο εκνευρισμός του Νικ Ράινερ σε πάρτι

Σύμφωνα με τις πηγές του NBC, ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ, η σύζυγός του Μισέλ  και ο γιος τους έφτασαν μαζί στη συγκέντρωση. Κατά τη διάρκειά της, ο Νικ Ράινερ φέρεται να είχε τουλάχιστον μία έντονη αλληλεπίδραση που προκάλεσε ανησυχία.

Πηγή ανέφερε ότι παρενέβη σε ιδιωτική συνομιλία στην οποία συμμετείχε ο κωμικός Μπιλ Χέιντερ. Όταν του ζητήθηκε να αποχωρήσει, έμεινε ακίνητος κοιτάζοντας έντονα τον Χέιντερ και κατόπιν απομακρύνθηκε εμφανώς εκνευρισμένος. Εκπρόσωπος του Μπιλ Χέιντερ επίσης δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, που επικαλείται διαφορετικές πηγές  από την εν λόγω εκδήλωση, ο Νικ Ράινερ είχε πλησιάσει επίσης  διάφορους καλεσμένους, θέτοντας τους αυτά τα τρία ερωτήματα: «Ποιο είναι το όνομά σου;», «ποιο είναι το επώνυμό σου;» και «είσαι διάσημος;».


Η δολοφονία των γονιών του

Ο τραγικός θάνατος του Ράινερ, ενός από τους πλέον αναγνωρισμένους ηθοποιούς και σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, και της συζύγου του Μισέλ έχουν προκαλέσει σοκ στον καλλιτεχνικό χώρο, όπου το ζεύγος ήταν ιδιαίτερα αγαπητό.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν πρόσωπα από το περιβάλλον τους, τα προβλήματα του νεότερου γιου τους, Νικ, ήταν γνωστά εδώ και χρόνια, κυρίως σε σχέση με τον εθισμό του στα ναρκωτικά. Σύμφωνα με μία πηγή, ο Νικ Ράινερ διέμενε κατά καιρούς στο σπίτι της οικογένειας στο Μπρέντγουντ.

Ο Νικ Ράινερ, που είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας, είχε μιλήσει δημόσια στο παρελθόν για τις εμπειρίες του με τα κέντρα απεξάρτησης και τις θεραπείες αποκατάστασης, στις οποίες είχε μπει από την ηλικία των 15 ετών.

Το 2015 συνεργάστηκε με τον πατέρα του στην ταινία «Being Charlie», την οποία σκηνοθέτησε ο Ρομπ Ράινερ και συνυπέγραψε σεναριακά ο Νικ. Η ταινία ήταν εμπνευσμένη από τις προσωπικές του εμπειρίες και αφηγείται την πορεία ενός νέου που παλεύει με τον εθισμό.

How Nick Reiner behaved before his parents' death, per sources

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «TODAY» του NBC τον Μάιο του 2016, ο Ρομπ Ράινερ είχε δηλώσει ότι μέσα από τη διαδικασία δημιουργίας της ταινίας κατανόησε σε μεγαλύτερο βάθος όσα περνούσε ο γιος του, ενώ, όπως είχε πει, το έργο βοήθησε και τον ίδιο τον Νικ να αντιληφθεί τον αντίκτυπο του «αγώνα του για απεξάρτηση» στην οικογένειά του.

Οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες θανάτου του Ρομπ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ. Ο Νικ Ράινερ συνελήφθη την Κυριακή αμέσως μετά το έγκλημα και εχθές, Τρίτη, οι εισαγγελικές Αρχές της κομητείας Λος Άντζελες του απήγγειλαν κατηγορίες για δύο κακουργήματα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως πρώτου βαθμού, σε βάρος των γονιών του.
