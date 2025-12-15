Στο Βερολίνο ο Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ λένε ότι το 90% των ζητημάτων έχει λυθεί και επιμένουν για Ντονμπάς, ο ρόλος του Κούσνερ και το σχέδιο για την άμυνα

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι διαβουλεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στο Βερολίνο για επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες, την ώρα πουπου θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό των εχθροπραξιών και μιλούν για συμφωνία πάνω σε μεγάλο εύρος των ζητημάτων.Ωστόσο, παρά τις δημόσιες αναφορές για πρόοδο, το ζήτημα των εδαφών παραμένει ανοιχτό και ιδιαίτερα ακανθώδες.Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το Reuters, είπε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν «πολύ θετικές», αλλά πρέπει να υπάρξει. Οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι άλλο ένα μείζον ζήτημα που τέθηκε στις συνομιλίες. Ο ίδιος είπε, τέλος, ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή στην προοπτική ένταξη της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Αυτό σημαίνει κατά τους Αμερικανούς αξιωματούχους ότι. Σε κάθε περίπτωση, οι αξιωματούχοι μετέφεραν την ικανοποίηση του Τραμπ για την πορεία των συνομιλιών.Νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, μετά το πέρας των διήμερων συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων στο Βερολίνο, Ουκρανοί διαπραγματευτές ξεκαθάρισαν στην αμερικανική πλευρά ότι απαιτούνται περαιτέρω συζητήσεις. Αν και ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας και επικεφαλής διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ έκανε λόγο για «πραγματική πρόοδο»,«Τις τελευταίες δύο μέρες, οι ουκρανο-αμερικανικές διαπραγματεύσεις ήσαν εποικοδομητικές και παραγωγικές, και επιτεύχθηκε πραγματική πρόοδος. Η αμερικανική ομάδα με επικεφαλής τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ εργάζεται εξαιρετικά εποικοδομητικά για να βοηθήσει την Ουκρανία να βρει έναν τρόπο για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία», έγραψε σε μια ανάρτηση στο X ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας.Στο ίδιο μήκος κύματος και οπου δήλωσε το απόγευμα της Δευτέρας ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία χρησιμοποιούσε τις επιθέσεις της στην Ουκρανία ως μοχλό πίεσης σε αυτές τις συνομιλίες.Μιλώντας σε επιχειρηματικό φόρουμ στο Βερολίνο, ο Ζελένσκι είπε ακόμη ότι ούτε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία δεν είχε γλιτώσει από τις ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα της χώρας.Στη συνέντευξη Τύπου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γερμανός καγκελάριος επαίνεσε καταρχάς τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειές του να υπάρξει ειρήνευση. Χωρίς τον Τραμπ δεν θα υπήρχε η θετική δυναμική που υπάρχει στις συνομιλίες στο Βερολίνο.Ο Φρίντριχ Μερτς πρόσθεσε ότι «έχουμε ελπίδα για μια πραγματική ειρήνη στην Ουκρανία» και λέει ότι «γνωρίζουμε το τίμημα του πολέμου και το τίμημα της ειρήνης». Επαίνεσε μάλιστα τον ρόλο του Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ.Επισήμανε, τέλος, ότι ελπίζει να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος κατά το δείπνο με τους Ευρωπαίους ηγέτες.Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι σήμερα έγιναν πολλοί γύροι συνομιλιών και θα γίνουν περισσότεροι. «Εργαζόμαστε συνεχώς», τόνισε. Οι διαπραγματεύσεις ήταν σκληρές αλλά σημαντικές, πρόσθεσε, λέγοντας ότι σέβονται τη χώρα του.

Η μεγάλη εκκρεμότητα του εδαφικού

Η περιοχή του Ντονμπάς και τα εδάφη που ελέγχουν η Ρωσία και η Ουκρανία. Πηγή: Sky News

Από αριστερά: Στηβ Γουίκτοφ, Τζάρεντ Κούσνερ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Φρίντριχ Μερτς

Συμφωνία Γερμανίας και Ουκρανίας για συνεργασία στον τομέα των οπλικών συστημάτων

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την BILD, η οποία επικαλείται γερμανικές κυβερνητικές πηγές, Ουκρανία και Γερμανία κατέληξαν σε σχέδιο 10 σημείων:

- Τακτικές διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου για την αμυντική πολιτική, μέσω των υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών

- Δημιουργία γραφείου σύνδεσης για την ουκρανική αμυντική βιομηχανία στο Βερολίνο (Ukraine Freedom House) για τη βελτίωση της δικτύωσης με γερμανικές εταιρίες και ταυτόχρονα ενίσχυση των σημείων επαφής για τη γερμανική βιομηχανία ασφάλειας και άμυνας στην Ουκρανία - μέσω και της γερμανικής πρεσβείας στο Κίεβο

- Περισσότερο προσωπικό και περισσότερες αρμοδιότητες για το γραφείο του Γερμανού στρατιωτικού ακολούθου στην πρεσβεία στο Κίεβο, συνεχής ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ανάγκες για όπλα

- Νέα εμβληματικά έργα για την από κοινού έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή όπλων. Αυτά τα έργα στοχεύουν στην αξιοποίηση του ηγετικού ρόλου της ουκρανικής βιομηχανίας στα drones και τις σχετικές τεχνολογίες

- Συνεχής μεταφορά τεχνολογίας μέσω ακόμη περισσότερων κοινών αμυντικών επιχειρήσεων με αμφίδρομη ανταλλαγή. Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα γίνεται στην Γερμανία παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού που αναπτύχθηκε στην Ουκρανία

- Οικοδόμηση μιας μεγάλης συμμαχίας προμήθειας όπλων με Ευρωπαίους εταίρους προς όφελος της Ουκρανίας - εν μέρει συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού που κατασκευάζεται στην Ουκρανία

- Ενσωμάτωση της ουκρανικής βιομηχανίας στην πανευρωπαϊκή αγορά άμυνας

- Πιθανή χρήση ομοσπονδιακών εγγυήσεων για επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία στην Ουκρανία

- Συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα γεγονότα στο μέτωπο. Τα σχέδια περιλαμβάνουν τη μετάδοση και χρήση καταγεγραμμένων, ψηφιακών δεδομένων πεδίου μάχης από την Ουκρανία, καθώς και την ανταλλαγή πρακτικής εμπειρίας σχετικά με την ανάπτυξη γερμανικών αμυντικών τεχνολογιών στην Ουκρανία

Οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι ουσιώδους σημασίας για τη συμφωνία, είπε ακόμη ο Ουκρανός ηγέτης. Σε ό,τι αφορά το εδαφικό, επέμεινε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να εργαστεί για μια «ισχυρή ειρηνευτική συνομιλία».Κεντρικό σημείο τριβής εξακολουθεί να είναιΌπως ανέφερε πηγή στο Reuters,θεωρώντας το ζήτημα αυτό κομβικό για τη ρωσική πλευρά.με τη Μόσχα να ελέγχει μεγάλο μέρος της περιοχής.Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ο αρχηγός των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής του μετώπου και ότι έχουν αναπτυχθεί πρόσθετες εφεδρείες σε πόλεις της περιφέρειας του Ντονέτσκ.Παράλληλα με τις επαφές Ουκρανίας–ΗΠΑ, στο Βερολίνο πραγματοποιείται συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών με οικοδεσπότη τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, σε μια σαφή επίδειξη στήριξης προς το Κίεβο. Στις συνομιλίες συμμετέχουν, πέραν του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν που θα αφιχθεί το βράδυ της Δευτέρας στο Βερολίνο, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσηςκαι του ΝΑΤΟΕκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησηςκαθώς και ο, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί αν τελικά θα παραστούν.Στο τραπέζι των διαβουλεύσεων παραμένουν,, καθώς και το πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας που θα μπορούσαν να παράσχουν οι σύμμαχοι του Κιέβου σε περίπτωση συμφωνίας. Οι επαφές συνεχίζονται, με το Βερολίνο να μετατρέπεται προσωρινά στο κεντρικό διπλωματικό πεδίο για την επόμενη φάση του πολέμου.